https://sputnikarabic.ae/20221029/صد-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1069595718.html
صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه
صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه عن صد محاولة إنزال بحري للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة الطاقة النووية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T08:31+0000
2022-10-29T08:31+0000
2022-10-29T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم إحباط المحاولة وتكبيد العدو خسائر وإجباره على التراجع.وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في وقت سابق، على أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن.وأعرب غروسي في بيان له، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".
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أخبار أوكرانيا
صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه عن صد محاولة إنزال بحري للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة الطاقة النووية.
وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم إحباط المحاولة وتكبيد العدو خسائر وإجباره على التراجع.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في وقت سابق، على أهمية إنشاء
منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن.
وأعرب غروسي في بيان له، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".