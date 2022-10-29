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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/صد-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-1069595718.html
صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه
صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه
أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه عن صد محاولة إنزال بحري للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة الطاقة النووية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T08:31+0000
2022-10-29T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم إحباط المحاولة وتكبيد العدو خسائر وإجباره على التراجع.وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في وقت سابق، على أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن.وأعرب غروسي في بيان له، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صد محاولة إنزال للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه

08:31 GMT 29.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه عن صد محاولة إنزال بحري للقوات الأوكرانية بالقرب من محطة الطاقة النووية.
وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في إنرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وتم إحباط المحاولة وتكبيد العدو خسائر وإجباره على التراجع.
وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكد في وقت سابق، على أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن.
وأعرب غروسي في بيان له، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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