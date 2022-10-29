https://sputnikarabic.ae/20221029/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-مناطق-أوكرانيا-1069619625.html
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، وفقا للسلطات المحلية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T22:16+0000
2022-10-29T22:16+0000
2022-10-29T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836354_15:0:2500:1398_1920x0_80_0_0_9e111e86f80998cf1165945e14387361.jpg
وكان تحذير من غارة جوية سارٍ المفعول في منطقة بولتافا مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-انسحاب-البلاد-من-صفقة-الحبوب-بعد-هجوم-سيفاستوبول-1069604055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836354_426:0:2290:1398_1920x0_80_0_0_0884e75ae152a6ae41418ca39d67a316.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
22:16 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 22:32 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، وفقا للسلطات المحلية.
وبحسب بيانات السلطات الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في مناطق خاركوف، سومي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.
وكان تحذير من غارة جوية سارٍ المفعول في منطقة بولتافا مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق
.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية
منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".