عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-مناطق-أوكرانيا-1069619625.html
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، وفقا للسلطات المحلية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T22:16+0000
2022-10-29T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836354_15:0:2500:1398_1920x0_80_0_0_9e111e86f80998cf1165945e14387361.jpg
وكان تحذير من غارة جوية سارٍ المفعول في منطقة بولتافا مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-انسحاب-البلاد-من-صفقة-الحبوب-بعد-هجوم-سيفاستوبول-1069604055.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836354_426:0:2290:1398_1920x0_80_0_0_0884e75ae152a6ae41418ca39d67a316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا

22:16 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 22:32 GMT 29.10.2022)
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
تابعنا عبرTelegram
دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، وفقا للسلطات المحلية.
وبحسب بيانات السلطات الأوكرانية، دوت صافرات الإنذار بعد منتصف الليل بقليل في مناطق خاركوف، سومي، ميكولايف، ودنيبروبتروفسك.
وكان تحذير من غارة جوية سارٍ المفعول في منطقة بولتافا مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
14:44 GMT
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала