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https://sputnikarabic.ae/20221029/طائرة-استطلاع-أمريكية-دون-طيار-تحلق-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم-1069593879.html
طائرة استطلاع أمريكية دون طيار تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم
طائرة استطلاع أمريكية دون طيار تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم
تحلق طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز نورثروب غرومان RQ-4B Global Hawk، أقلعت من قاعدة جوية في صقلية، لعدة ساعات على ارتفاع 17 كيلومترًا فوق المياه... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T06:31+0000
2022-10-29T06:34+0000
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وفقًا لموقع Flightradar2، الذي يسمح بتتبع حركة الطائرات في الوقت الفعلي، أقلعت طائرة الاستطلاع دون طيار من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية في الساعة 05.44 بتوقيت موسكو. وحلقت على علو وصل لأكثر من 15 كيلومترًا ومضت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا إلى البحر الأسود.وفقًا للشركة المصنعة، تم تصميم الطائرة دون طيار Global Hawk للاستطلاع والمراقبة. وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة لتلقي صور عالية الدقة لمساحات كبيرة من الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.
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طائرة استطلاع أمريكية دون طيار تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم

06:31 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 06:34 GMT 29.10.2022)
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Photo / Rosoboronexport
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تحلق طائرة استطلاع أمريكية دون طيار من طراز نورثروب غرومان RQ-4B Global Hawk، أقلعت من قاعدة جوية في صقلية، لعدة ساعات على ارتفاع 17 كيلومترًا فوق المياه المحايدة للبحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وفقًا لموقع Flightradar2، الذي يسمح بتتبع حركة الطائرات في الوقت الفعلي، أقلعت طائرة الاستطلاع دون طيار من مطار كاتانيا في جزيرة صقلية الإيطالية في الساعة 05.44 بتوقيت موسكو. وحلقت على علو وصل لأكثر من 15 كيلومترًا ومضت عبر المجال الجوي لليونان وبلغاريا إلى البحر الأسود.

وبحسب الموقع، تعود الطائرة لسلاح الجو الأمريكي ولها رقم تسجيل 11-2046، وإشارة النداء Forte-10.

وفقًا للشركة المصنعة، تم تصميم الطائرة دون طيار Global Hawk للاستطلاع والمراقبة. وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة، وهي مصممة لتلقي صور عالية الدقة لمساحات كبيرة من الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا، وقادرة على العمل في أي طقس وفي أي وقت من اليوم.
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