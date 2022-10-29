عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/عضو-في-مجلس-السيادة-السوداني-يؤكد-حرص-الدولة-على-تعزيز-قدرة-القوات-النظامية--1069614463.html
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الهادي إدريس يحيى، إن الدولة حريصة على تعزيز قدرة القوات النظامية لتمكينها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:26+0000
2022-10-29T19:26+0000
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
وأوضح إدريس، في كلمة له أثناء لقاء جماهيري في منطقة "طويلة" شمالي دارفور أن "الدولة حريصة على تعزيز قدرات القوات النظامية ولجنة الأمن بمحلية طويلة، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى".ووعد إدريس، في بيان للمجلس، "بتوجيه الجهات المختصة لزيادة عدد القوات الأمنية في المنطقة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير شبكات الاتصالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والتبليغ عن حالات التعدي على المزارع، وضبط المتفلتين".وكذلك وعد إدريس بتوفير الدعم والتنسيق مع حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات والمرأة والشباب.وشدد عضو مجلس السيادة على "أهمية تحقيق التصالحات والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة"، داعياً "الإدارات الأهلية وحكومة الولاية للمساهمة في ذلك".ولفت إلى أن "الانصهار والتواصل بين المكونات القبلية يسهم في ترسيخ دعائم السلام، الذي يمثل قمة أولويات اتفاق جوبا لسلام السودان".تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20220727/مسؤول-سوداني-لـسبوتنيك-بدء-مرحلة-الترتيبات-الأمنية-في-دارفور-وبسط-الأمن-1065654803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي

عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية

19:26 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYعناصر الشرطة السودانية
عناصر الشرطة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الهادي إدريس يحيى، إن الدولة حريصة على تعزيز قدرة القوات النظامية لتمكينها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى.
وأوضح إدريس، في كلمة له أثناء لقاء جماهيري في منطقة "طويلة" شمالي دارفور أن "الدولة حريصة على تعزيز قدرات القوات النظامية ولجنة الأمن بمحلية طويلة، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى".
ووعد إدريس، في بيان للمجلس، "بتوجيه الجهات المختصة لزيادة عدد القوات الأمنية في المنطقة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير شبكات الاتصالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والتبليغ عن حالات التعدي على المزارع، وضبط المتفلتين".
وكذلك وعد إدريس بتوفير الدعم والتنسيق مع حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات والمرأة والشباب.
نساء سودانيات ينقلن المياه على ظهور الحمير في قرية الطويل سعدون ، 85 كيلومترًا جنوب مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
مسؤول سوداني لـ"سبوتنيك": بدء مرحلة الترتيبات الأمنية في "دارفور" وبسط الأمن
27 يوليو, 15:30 GMT
وشدد عضو مجلس السيادة على "أهمية تحقيق التصالحات والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة"، داعياً "الإدارات الأهلية وحكومة الولاية للمساهمة في ذلك".
ولفت إلى أن "الانصهار والتواصل بين المكونات القبلية يسهم في ترسيخ دعائم السلام، الذي يمثل قمة أولويات اتفاق جوبا لسلام السودان".
تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала