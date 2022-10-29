https://sputnikarabic.ae/20221029/عضو-في-مجلس-السيادة-السوداني-يؤكد-حرص-الدولة-على-تعزيز-قدرة-القوات-النظامية--1069614463.html
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الهادي إدريس يحيى، إن الدولة حريصة على تعزيز قدرة القوات النظامية لتمكينها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:26+0000
2022-10-29T19:26+0000
2022-10-29T19:26+0000
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1b0065d57fd32def5cc4de60e99219ca.jpg
وأوضح إدريس، في كلمة له أثناء لقاء جماهيري في منطقة "طويلة" شمالي دارفور أن "الدولة حريصة على تعزيز قدرات القوات النظامية ولجنة الأمن بمحلية طويلة، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى".ووعد إدريس، في بيان للمجلس، "بتوجيه الجهات المختصة لزيادة عدد القوات الأمنية في المنطقة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير شبكات الاتصالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والتبليغ عن حالات التعدي على المزارع، وضبط المتفلتين".وكذلك وعد إدريس بتوفير الدعم والتنسيق مع حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات والمرأة والشباب.وشدد عضو مجلس السيادة على "أهمية تحقيق التصالحات والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة"، داعياً "الإدارات الأهلية وحكومة الولاية للمساهمة في ذلك".ولفت إلى أن "الانصهار والتواصل بين المكونات القبلية يسهم في ترسيخ دعائم السلام، الذي يمثل قمة أولويات اتفاق جوبا لسلام السودان".تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20220727/مسؤول-سوداني-لـسبوتنيك-بدء-مرحلة-الترتيبات-الأمنية-في-دارفور-وبسط-الأمن-1065654803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102968/76/1029687642_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_59ce5cb72b6c967e9b65cc16a3ca9fea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرة القوات النظامية
تابعنا عبر
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الهادي إدريس يحيى، إن الدولة حريصة على تعزيز قدرة القوات النظامية لتمكينها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى.
وأوضح إدريس، في كلمة له أثناء لقاء جماهيري في منطقة "طويلة" شمالي دارفور أن "الدولة حريصة على تعزيز قدرات القوات النظامية
ولجنة الأمن بمحلية طويلة، بما يمكنها من أداء مهامها وواجباتها بصورة مثلى".
ووعد إدريس، في بيان للمجلس، "بتوجيه الجهات المختصة لزيادة عدد القوات الأمنية في المنطقة، والتنسيق مع حكومة الولاية لتوفير شبكات الاتصالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والتبليغ عن حالات التعدي على المزارع
، وضبط المتفلتين".
وكذلك وعد إدريس بتوفير الدعم والتنسيق مع حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات والمرأة والشباب.
وشدد عضو مجلس السيادة على "أهمية تحقيق التصالحات والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة"، داعياً "الإدارات الأهلية وحكومة الولاية للمساهمة في ذلك".
ولفت إلى أن "الانصهار والتواصل بين المكونات القبلية يسهم في ترسيخ دعائم السلام، الذي يمثل قمة أولويات اتفاق جوبا لسلام السودان".
تشهد ولاية غرب دارفور نزاعات قبلية منذ 3 أعوام، تستخدم فيه الأطراف المتنازعة أسلحة متطورة تفوق العتاد الحربي المتوفر للقوات الحكومية هناك، ما أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين ونزوح الآلاف.