https://sputnikarabic.ae/20221029/عمالقة-التكنولوجيا-يشهدون-أسوأ-خسارة-350-مليار-دولار-تفقدها-أمازون-وأخواتها-في-أسبوع-1069602085.html

عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع

عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع

خسر عمالقة التكنولوجيا في العالم، مجتمعين أكثر من 350 مليار دولار من القيمة السوقية لها، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T13:24+0000

2022-10-29T13:24+0000

2022-10-29T13:24+0000

العالم

اقتصاد

شركة أمازون

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ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، فإن "أمازون" و"ميكروسوفت" و"ألفابيت" والشركة المالكة لأحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة قد تأثروا خلال هذا الأسبوع، ووجدوا أنفسهم في وضع غير مألوف بعد النمو الجامح في العقد الماضي.جاءت نتائج الربع الثالث هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود الذي يلوح في الأفق.لكن شركة "آبل" الوحيدة التي خالفت الاتجاه بعد تجاوز توقعات الإيرادات والأرباح، حيث كان السهم يوم الجمعة في أفضل يوم له منذ أكثر من عامين.وقال رئيسها التنفيذ: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث الآن في العمل وفي العالم، ومن الصعب أن يكون لديك فكرة بسيطة، سنقوم بعمل هذا الشيء الوحيد ، وهذا سيحل جميع المشكلات".وقد شهد سهم تلك الشركة أسوأ أسبوع له منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2012، حيث انخفض بنسبة 24% خلال الأيام الخمسة الماضية، في حين هبط سهم "ميكروسوفت" 2.6% خلال الأسبوع، وذلك بعد أن أعطت الشركة توجيهات ضعيفة لنهاية العام وفقدت تقديرات الإيرادات السحابية.كانت الأمور قاتمة أيضًا في "أمازون"، التي انخفضت بنسبة 13%، حيث كانت التوقعات القاتمة للربع الرابع إلى جانب التباطؤ الكبير في وحدة الحوسبة السحابية هي المسؤولة إلى حد كبير عن عمليات البيع.وتخطط "غوغل" لمواصلة الإنفاق في السحابة حتى في الوقت الذي تعتزم فيه كبح جماح النمو الإجمالي لعدد الموظفين في الأرباع القليلة المقبلة.طالع أيضا: "بلومبرغ": الولايات المتحدة تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية

https://sputnikarabic.ae/20221027/شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-الكبرى-تخسر-3-تريليونات-دولار-من-قيمتها-1069548350.html

https://sputnikarabic.ae/20220718/غوغل-تتلقى-أكبر-غرامة-في-تاريخ-شركات-تكنولوجيا-المعلومات-في-روسيا-1065249790.html

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العالم, اقتصاد, شركة أمازون