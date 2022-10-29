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https://sputnikarabic.ae/20221029/عمالقة-التكنولوجيا-يشهدون-أسوأ-خسارة-350-مليار-دولار-تفقدها-أمازون-وأخواتها-في-أسبوع-1069602085.html
عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع
عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع
خسر عمالقة التكنولوجيا في العالم، مجتمعين أكثر من 350 مليار دولار من القيمة السوقية لها، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:24+0000
2022-10-29T13:24+0000
العالم
اقتصاد
شركة أمازون
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ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، فإن "أمازون" و"ميكروسوفت" و"ألفابيت" والشركة المالكة لأحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة قد تأثروا خلال هذا الأسبوع، ووجدوا أنفسهم في وضع غير مألوف بعد النمو الجامح في العقد الماضي.جاءت نتائج الربع الثالث هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود الذي يلوح في الأفق.لكن شركة "آبل" الوحيدة التي خالفت الاتجاه بعد تجاوز توقعات الإيرادات والأرباح، حيث كان السهم يوم الجمعة في أفضل يوم له منذ أكثر من عامين.وقال رئيسها التنفيذ: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث الآن في العمل وفي العالم، ومن الصعب أن يكون لديك فكرة بسيطة، سنقوم بعمل هذا الشيء الوحيد ، وهذا سيحل جميع المشكلات".وقد شهد سهم تلك الشركة أسوأ أسبوع له منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2012، حيث انخفض بنسبة 24% خلال الأيام الخمسة الماضية، في حين هبط سهم "ميكروسوفت" 2.6% خلال الأسبوع، وذلك بعد أن أعطت الشركة توجيهات ضعيفة لنهاية العام وفقدت تقديرات الإيرادات السحابية.كانت الأمور قاتمة أيضًا في "أمازون"، التي انخفضت بنسبة 13%، حيث كانت التوقعات القاتمة للربع الرابع إلى جانب التباطؤ الكبير في وحدة الحوسبة السحابية هي المسؤولة إلى حد كبير عن عمليات البيع.وتخطط "غوغل" لمواصلة الإنفاق في السحابة حتى في الوقت الذي تعتزم فيه كبح جماح النمو الإجمالي لعدد الموظفين في الأرباع القليلة المقبلة.طالع أيضا: "بلومبرغ": الولايات المتحدة تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية
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العالم, اقتصاد, شركة أمازون
العالم, اقتصاد, شركة أمازون

عمالقة التكنولوجيا يشهدون أسوأ خسارة... 350 مليار دولار تفقدها "أمازون" وأخواتها في أسبوع

13:24 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSشركة "أمازون" الأمريكية
شركة أمازون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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خسر عمالقة التكنولوجيا في العالم، مجتمعين أكثر من 350 مليار دولار من القيمة السوقية لها، وذلك بسبب ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
ووفقا لموقع "سي إن بي سي"، فإن "أمازون" و"ميكروسوفت" و"ألفابيت" والشركة المالكة لأحد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة قد تأثروا خلال هذا الأسبوع، ووجدوا أنفسهم في وضع غير مألوف بعد النمو الجامح في العقد الماضي.
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جاءت نتائج الربع الثالث هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والركود الذي يلوح في الأفق.
لكن شركة "آبل" الوحيدة التي خالفت الاتجاه بعد تجاوز توقعات الإيرادات والأرباح، حيث كان السهم يوم الجمعة في أفضل يوم له منذ أكثر من عامين.

على الطرف الآخر، كانت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير والتي شهدت انهيار سعر سهمها في عام 2022، تعاني من عجز في الأرباح، وسجلت أدنى متوسط ​​إيرادات لكل مستخدم في عامين، وقالت إن المبيعات في الربع الرابع من المرجح أن تنخفض لمدة الفترة الثالثة على التوالي.

وقال رئيسها التنفيذ: "هناك الكثير من الأشياء التي تحدث الآن في العمل وفي العالم، ومن الصعب أن يكون لديك فكرة بسيطة، سنقوم بعمل هذا الشيء الوحيد ، وهذا سيحل جميع المشكلات".
وقد شهد سهم تلك الشركة أسوأ أسبوع له منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2012، حيث انخفض بنسبة 24% خلال الأيام الخمسة الماضية، في حين هبط سهم "ميكروسوفت" 2.6% خلال الأسبوع، وذلك بعد أن أعطت الشركة توجيهات ضعيفة لنهاية العام وفقدت تقديرات الإيرادات السحابية.
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كانت الأمور قاتمة أيضًا في "أمازون"، التي انخفضت بنسبة 13%، حيث كانت التوقعات القاتمة للربع الرابع إلى جانب التباطؤ الكبير في وحدة الحوسبة السحابية هي المسؤولة إلى حد كبير عن عمليات البيع.

وبينما شهدت "أمازون ويب سيرفيسيس" تباطؤًا في التوسع إلى 27.5% من 33% في الفترة السابقة، فإن مجموعة "غوغل" السحابية، وهي أصغر بكثير، زاد نموها بنسبة تصل إلى 38% تقريبًا من نحو 36%.

وتخطط "غوغل" لمواصلة الإنفاق في السحابة حتى في الوقت الذي تعتزم فيه كبح جماح النمو الإجمالي لعدد الموظفين في الأرباع القليلة المقبلة.
طالع أيضا: "بلومبرغ": الولايات المتحدة تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية
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