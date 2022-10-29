https://sputnikarabic.ae/20221029/عون-يؤكد-أن-استخراج-النفط-والغاز-هو-الأمل-الوحيد-للبنانيين-للخروج-من-أزمتهم-الاقتصادية-الكبيرة-1069599165.html

عون يؤكد أن استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية الكبيرة

عون يؤكد أن استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية الكبيرة

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم ‏الاقتصادية الكبيرة".‏ 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T11:17+0000

2022-10-29T11:17+0000

2022-10-29T11:17+0000

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ولفت في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أمس الجمعة، إلى أنه "في بداية ولايته، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بندا أولا في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكا من أن لبنان لن يقوم اقتصاديا من دون مصادر تدر عليه المال".وشدد أن "علاقته مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله مليئة بالمصارحة ولا غش فيها، والتضامن بينهما دائما قائم في الظروف الصعبة بما فيه مصلحة الوطن".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الجمعة، أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.‏وذكر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، أن "الرئيس عون تبلّغ ذلك من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب".وبعد سنوات من المفاوضات غير المباشرة، أبرم لبنان وإسرائيل، أمس الخميس، اتفاقًا رسميًا لترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أمريكية.ووقّع الرئيس اللبناني ميشال عون على رسالة موافقة بلاده على الاتفاق وسلمها إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وبعيدا من الإعلام وقّع الوفدان اللبناني والإسرائيلي في غرف منفصلة في الناقورة جنوبي لبنان، على نسخة من الوثيقة الخاصة بإحداثيات الحدود البحرية وتم تسليمها إلى الأمم المتحدة.وأكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني النائب سجيع عطية، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل "تاريخي وأساسي لأنه يعطي نوعًا من الاستقرار الاقتصادي ويصبح هناك إمكانية للتنقيب عن ثرواتنا البحرية، إضافة إلى أنه يخلق نوعًا من الاستقرار الأمني في الجنوب ويصبح هناك تقاطع مصالح برعاية أمريكية دولية تخفف من المشاكل الأمنية في جنوب لبنان".وأضاف أنه "بالطبع له جانب اقتصادي كبير إذا لم نستغل ثرواتنا بشكل شفاف وواضح ضمن صندوق سيادي يحفظ المال للأجيال اللاحقة، بشكل عام أعتقد أنه كان يومًا تاريخيًا ومميزًا بالنسبة للبنان".

https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-يوضح-لـسبوتنيك-كيف-يستفيد-لبنان-من-اتفاق-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1069565694.html

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