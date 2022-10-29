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https://sputnikarabic.ae/20221029/غروسي-يشير-إلى-فقدان-الولايات-المتحدة-للريادة-في-مجال-التكنولوجيا-النووية-التجارية-1069593347.html
غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية
غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن فقدت موقعها الريادي في مجال التكنولوجيا النووية التجارية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T05:25+0000
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اقتصاد
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ففي لقاء يوم الجمعة في مؤسسة كارنيغي في الولايات المتحدة، أشار غروسي أن الولايات المتحدة ليست لاعبا اقتصاديا مؤثرا في التكنولوجيا النووية التجارية مثل روسيا والصين.وقال غروسي: "هذه مشكلة لأمريكا. لقد كانت زعيما تقليديا وفقدت هذه المناصب القيادية". ووفقا له، على مدار العشرين عاما الماضية، جاء 3 % فقط من الغيغاوات المضافة من الولايات المتحدة.وبحسب رأيه، فإن الولايات المتحدة تتخذ قرارات "مثيرة للاهتمام" لدعم الطاقة النووية.
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اقتصاد
اقتصاد

غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية

05:25 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن فقدت موقعها الريادي في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.
ففي لقاء يوم الجمعة في مؤسسة كارنيغي في الولايات المتحدة، أشار غروسي أن الولايات المتحدة ليست لاعبا اقتصاديا مؤثرا في التكنولوجيا النووية التجارية مثل روسيا والصين.
وقال غروسي: "هذه مشكلة لأمريكا. لقد كانت زعيما تقليديا وفقدت هذه المناصب القيادية". ووفقا له، على مدار العشرين عاما الماضية، جاء 3 % فقط من الغيغاوات المضافة من الولايات المتحدة.
ووفقا لغروسي، فإن روسيا هي المورد الرئيسي للتقنيات النووية، وأن الصين تظهر نفسها بنشاط في هذا المجال. ويساعدهم في ذلك نموذج تمويل يتيح لهم أن يكونوا أكثر مرونة في الأسواق الدولية.
وبحسب رأيه، فإن الولايات المتحدة تتخذ قرارات "مثيرة للاهتمام" لدعم الطاقة النووية.
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