https://sputnikarabic.ae/20221029/غروسي-يشير-إلى-فقدان-الولايات-المتحدة-للريادة-في-مجال-التكنولوجيا-النووية-التجارية-1069593347.html
غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية
غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية
قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن فقدت موقعها الريادي في مجال التكنولوجيا النووية التجارية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T05:25+0000
2022-10-29T05:25+0000
2022-10-29T05:25+0000
اقتصاد
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ففي لقاء يوم الجمعة في مؤسسة كارنيغي في الولايات المتحدة، أشار غروسي أن الولايات المتحدة ليست لاعبا اقتصاديا مؤثرا في التكنولوجيا النووية التجارية مثل روسيا والصين.وقال غروسي: "هذه مشكلة لأمريكا. لقد كانت زعيما تقليديا وفقدت هذه المناصب القيادية". ووفقا له، على مدار العشرين عاما الماضية، جاء 3 % فقط من الغيغاوات المضافة من الولايات المتحدة.وبحسب رأيه، فإن الولايات المتحدة تتخذ قرارات "مثيرة للاهتمام" لدعم الطاقة النووية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
غروسي يشير إلى فقدان الولايات المتحدة للريادة في مجال التكنولوجيا النووية التجارية
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قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن واشنطن فقدت موقعها الريادي في مجال التكنولوجيا النووية التجارية.
ففي لقاء يوم الجمعة في مؤسسة كارنيغي في الولايات المتحدة، أشار غروسي أن الولايات المتحدة ليست لاعبا اقتصاديا مؤثرا في التكنولوجيا النووية التجارية مثل روسيا والصين.
وقال غروسي: "هذه مشكلة لأمريكا
. لقد كانت زعيما تقليديا وفقدت هذه المناصب القيادية". ووفقا له، على مدار العشرين عاما الماضية، جاء 3 % فقط من الغيغاوات المضافة من الولايات المتحدة.
ووفقا لغروسي، فإن روسيا هي المورد الرئيسي للتقنيات النووية، وأن الصين تظهر نفسها بنشاط في هذا المجال. ويساعدهم في ذلك نموذج تمويل يتيح لهم أن يكونوا أكثر مرونة في الأسواق الدولية.
وبحسب رأيه، فإن الولايات المتحدة تتخذ قرارات "مثيرة للاهتمام" لدعم الطاقة النووية.