https://sputnikarabic.ae/20221029/قطر-تستدعي-السفير-الألماني-احتجاجا-على-تصريحات-وزيرة-داخلية-بلاده-حول-كأس-العالم--1069594635.html
قطر تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده حول كأس العالم
قطر تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده حول كأس العالم
أكدت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت السفير الألماني لدى الدوحة، وسلمته مذكرة احتجاج بخصوص تصريحات وزيرة الداخلية في بلاده حول استضافة قطر لكأس العالم... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T07:05+0000
2022-10-29T07:05+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استدعت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.ولفت البيان إلى أن المذكرة عبرت عن "خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".واستنكر بيان الخارجية الكويتية صدور تلك التصريحات من الوزيرة الألمانية، قبل زيارتها المقررة لدولة قطر الأسبوع المقبل، واصفة هذا الأمر بأنه "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".وعبّر البيان عن رفض تلك التصريحات، قائلا إنها صدرت "بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، مشيرا إلى أن الدوحة سوف تنظم بطولة "من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".طالع أيضا: ألمانيا تعلن فشل اتفاقية الغاز مع قطر
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا
قطر تستدعي السفير الألماني احتجاجا على تصريحات وزيرة داخلية بلاده حول كأس العالم
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أكدت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت السفير الألماني لدى الدوحة، وسلمته مذكرة احتجاج بخصوص تصريحات وزيرة الداخلية في بلاده حول استضافة قطر لكأس العالم المقبلة.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد استدعت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج
رسمية.
ولفت البيان إلى أن المذكرة عبرت عن "خيبة أمل دولة قطر
ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".
واستنكر بيان الخارجية الكويتية صدور تلك التصريحات من الوزيرة الألمانية، قبل زيارتها المقررة لدولة قطر الأسبوع المقبل، واصفة هذا الأمر بأنه "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات".
وعبّر البيان عن رفض تلك التصريحات، قائلا إنها صدرت "بحق دولة تمثل
استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، مشيرا إلى أن الدوحة سوف تنظم بطولة "من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".