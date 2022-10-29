https://sputnikarabic.ae/20221029/كوريا-الجنوبية-تتعرض-لزلزال-بدرجة-41-الأقوى-خلال-2022-1069600602.html

كوريا الجنوبية تتعرض لزلزال بدرجة 4.1... الأقوى خلال 2022‏

كوريا الجنوبية تتعرض لزلزال بدرجة 4.1... الأقوى خلال 2022‏

تعرضت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لزلزال بدرجة 4.1 على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة جويسان ‏في وسط البلاد.‏ 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T12:05+0000

2022-10-29T12:05+0000

2022-10-29T12:05+0000

كوريا الجنوبية

العالم

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ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن نتيجة الزلزال، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ووقع الزلزال في قرية جانغيون، الواقعة شمال شرق جويسان في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، في الساعة 8:27 صباحا بالتوقيت المحلي، بعمق يقدّر بـ12 كيلومترا، بحسب بيانات لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.وأعلنت الوكالة في البداية عن القوة المقاسة للزلزال عند 4.3، لكنه عدّلها في وقت لاحق إلى 4.1 بمقياس ريختر.ويعد الزلزال هو الأقوى الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية خلال العام الحالي، وهو الزلزال الـ38 الأكبر على الإطلاق في البلاد، كما أنه كان أقوى زلزال بعد الزلزال الذي ضرب المياه قبالة سوجويبو في منتجع جزيرة جيجو الجنوبية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغت درجته 4.9.وقبل حدوث الزلزال، اليوم السبت، البالغة شدته 4.1 درجة، وقعت 3 هزات نذيرة بلغت قوتها 1.6 و1.3 و3.5 على مقياس ريختر، كما أنه تم الإبلاغ عن 12 هزة ارتدادية حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت سيئول المحلي.وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن الزلزال حدث على ما يبدو بسبب "خطأ انزلاقي يتحرك في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الغربي، أو الشرق والجنوب الشرقي، والغرب والشمال الغربي".وقال أحد سكان جويسان في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية عن زلزال اليوم: "لقد سمعت صوت انفجار قنبلة واهتز المنزل بشدة، وعلى الرغم من أن الأثاث لم يسقط، كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي تعرضت فيها لصدمة كبيرة من زلزال".يشار إلى أن أكبر زلزال تم الإبلاغ عنه في كوريا الجنوبية، داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا من مركز الزلزال، هو الذي وقع بقوة 5.2 درجة، في شهر سبتمبر/ أيلول عام 1978.

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