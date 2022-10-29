https://sputnikarabic.ae/20221029/لبنان-ميشال-عون-يوقع-قانون-السرية-المصرفية--1069601277.html
لبنان... ميشال عون يوقع قانون السرية المصرفية
لبنان... ميشال عون يوقع قانون السرية المصرفية
أقر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، اليوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل، ليصبح قانونا يقضي برفع السرية المصرفية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T12:31+0000
2022-10-29T12:31+0000
2022-10-29T12:31+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/85/1045038508_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf792a3165b98b254e11172c66b88585.jpg
وقالت قناة "الغد" اللبنانية إن توقيع عون للقانون يعتبر خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.يشار إلى أن مشروع القانون الذي وقّعه عون هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.ويأتي توقيع قانون السرية المصرفية بعدما أقره البرلمان اللبناني في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.وفي وقت سابق، أكد عون أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية الكبيرة".ولفت في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أمس الجمعة، إلى أنه "في بداية ولايته، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بندا أولا في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكا من أن لبنان لن يقوم اقتصاديا من دون مصادر تدر عليه المال".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104503/85/1045038508_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91fbe2b6c0abf1683a405d31c3c63529.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
لبنان... ميشال عون يوقع قانون السرية المصرفية
تابعنا عبر
أقر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، اليوم السبت، مشروع قانون السرية المصرفية المعدل، ليصبح قانونا يقضي برفع السرية المصرفية.
وقالت قناة
"الغد" اللبنانية إن توقيع عون للقانون يعتبر خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي وقّعه عون هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.
ويأتي توقيع قانون السرية المصرفية بعدما أقره البرلمان اللبناني في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وفي وقت سابق، أكد عون أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية الكبيرة".
ولفت في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أمس الجمعة، إلى أنه "في بداية ولايته، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بندا أولا في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكا من أن لبنان لن يقوم اقتصاديا من دون مصادر تدر عليه المال".