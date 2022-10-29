https://sputnikarabic.ae/20221029/متمردو-حركة-23-مارس-يسيطرون-على-بلدتين-أخريين-شرقي-الكونغو-1069614320.html
متمردو حركة "23 مارس" يسيطرون على بلدتين أخريين شرقي الكونغو
متمردو حركة "23 مارس" يسيطرون على بلدتين أخريين شرقي الكونغو
قال مسؤول محلي في شرق الكونغو الديمقراطية إن حركة "23 مارس" تمكنت من السيطرة على بلدتين رئيسيتين في أعقاب اشتباكات عنيفة مع الجيش. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:24+0000
2022-10-29T19:24+0000
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اندلع إطلاق نار كثيف، صباح اليوم السبت، وقال زعيم المجتمع المدني جون بانييني في وقت لاحق إن المتمردين سيطروا على مركز روتشورو وكيوانجا.وقال شهود عيان من سكان كيوانجا إن حشودا من المقاتلين دخلت البلدة دون مقاومة كبيرة بعد موجة قصيرة من إطلاق النار صباح السبت.وقال لواء تدخل تابع للأمم المتحدة يدعم القوات الحكومية في بيان إن أربعة من أفراد قوات السلام أصيبوا في القتال، ولم يعلق البيان على مصير البلدة.وأثارت أنباء التطورات مخاوف في العاصمة الإقليمية جوما التي تبعد 70 كيلومترا فقط عن القتال.كان متمردو حركة "23 مارس" غير نشطين إلى حد كبير لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن يعاودوا الظهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.واتهمت حكومة الكونغو رواندا المجاورة بدعم مسلحي الحركة المتمردة وهو ادعاء نفته حكومة كيجالي مرارا.عندما تشكلت في عام 2012 ، كانت حركة "23 مارس" هي الأحدث في سلسلة من حركات التمرد العرقية التي تقودها عرقية التوتسي والتي تثور ضد القوات الكونغولية.ومنذ أواخر مارس/آذار، تشن حركة "23 مارس" هجمات في مقاطعة نورث كيفو شرقي البلاد، أدت إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب القتال المستمر. ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يرأس حاليا مجموعة شرق أفريقيا، إلى نشر قوة عسكرية إقليمية جديدة بقيادة المجموعة فورا من أجل وقف عنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20220620/الأمم-المتحدة-تدين-هجمات-حركة-23-مارس-في-الكونغو-الديمقراطية-1063888063.html
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الكونغو, أخبار العالم الآن
الكونغو, أخبار العالم الآن
متمردو حركة "23 مارس" يسيطرون على بلدتين أخريين شرقي الكونغو
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قال مسؤول محلي في شرق الكونغو الديمقراطية إن حركة "23 مارس" تمكنت من السيطرة على بلدتين رئيسيتين في أعقاب اشتباكات عنيفة مع الجيش.
اندلع إطلاق نار كثيف، صباح اليوم السبت، وقال زعيم المجتمع المدني جون بانييني في وقت لاحق إن المتمردين سيطروا على مركز روتشورو وكيوانجا.
وقال شهود عيان من سكان كيوانجا إن حشودا من المقاتلين دخلت البلدة دون مقاومة كبيرة بعد موجة قصيرة من إطلاق النار صباح السبت.
وقال لواء تدخل تابع للأمم المتحدة يدعم القوات الحكومية في بيان إن أربعة من أفراد قوات السلام أصيبوا في القتال، ولم يعلق البيان على مصير البلدة.
وأثارت أنباء التطورات مخاوف في العاصمة الإقليمية جوما التي تبعد 70 كيلومترا فقط عن القتال.
كان متمردو حركة "23 مارس
" غير نشطين إلى حد كبير لما يقرب من عقد من الزمان قبل أن يعاودوا الظهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
واتهمت حكومة الكونغو رواندا
المجاورة بدعم مسلحي الحركة المتمردة وهو ادعاء نفته حكومة كيجالي مرارا.
عندما تشكلت في عام 2012 ، كانت حركة "23 مارس" هي الأحدث في سلسلة من حركات التمرد العرقية التي تقودها عرقية التوتسي والتي تثور ضد القوات الكونغولية.
ومنذ أواخر مارس/آذار، تشن حركة "23 مارس" هجمات في مقاطعة نورث كيفو شرقي البلاد، أدت إلى نزوح آلاف المدنيين بسبب القتال المستمر.
ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي يرأس حاليا مجموعة شرق أفريقيا، إلى نشر قوة عسكرية إقليمية جديدة بقيادة المجموعة فورا من أجل وقف عنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.