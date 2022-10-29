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https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-التعاون-الخليجي-يستنكر-تصريحات-وزيرة-ألمانية-بشأن-قطر-1069598840.html
مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن قطر
مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن قطر
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:53+0000
2022-10-29T10:53+0000
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وقال الحجرف في بيان، اليوم السبت، إن تصريحات الوزيرة الألمانية والتي وصفها بالادعاءات "لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".وأشاد الأمين العام بما اعتبره دور قطر "في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".وكانت الوزيرة الألمانية قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، في حين قالت متحدثةً باسمها إن زيارة فيزر للدوحة المقررة هذا الأسبوع ستركز على هذه القضية.واستدعت الخارجية القطرية، أمس الجمعة، السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج عبّرت فيها عن رفض الدوحة التام لتصريحات فيزر.واعتبرت قطر صدور هذه التعليقات قبل زيارتها الرسمية، مخالفاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا, بطولة كأس العالم 2022, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار ألمانيا, بطولة كأس العالم 2022, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن قطر

10:53 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال الحجرف في بيان، اليوم السبت، إن تصريحات الوزيرة الألمانية والتي وصفها بالادعاءات "لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".
وأشاد الأمين العام بما اعتبره دور قطر "في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".
كما أكد على دعم الدوحة في "التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية".
وكانت الوزيرة الألمانية قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، في حين قالت متحدثةً باسمها إن زيارة فيزر للدوحة المقررة هذا الأسبوع ستركز على هذه القضية.
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واستدعت الخارجية القطرية، أمس الجمعة، السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج عبّرت فيها عن رفض الدوحة التام لتصريحات فيزر.
واعتبرت قطر صدور هذه التعليقات قبل زيارتها الرسمية، مخالفاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية.
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