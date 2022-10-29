https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-التعاون-الخليجي-يستنكر-تصريحات-وزيرة-ألمانية-بشأن-قطر-1069598840.html

مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن قطر

مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزيرة ألمانية بشأن قطر

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الحجرف في بيان، اليوم السبت، إن تصريحات الوزيرة الألمانية والتي وصفها بالادعاءات "لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية".وأشاد الأمين العام بما اعتبره دور قطر "في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".وكانت الوزيرة الألمانية قد انتقدت سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، في حين قالت متحدثةً باسمها إن زيارة فيزر للدوحة المقررة هذا الأسبوع ستركز على هذه القضية.واستدعت الخارجية القطرية، أمس الجمعة، السفير الألماني في الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج عبّرت فيها عن رفض الدوحة التام لتصريحات فيزر.واعتبرت قطر صدور هذه التعليقات قبل زيارتها الرسمية، مخالفاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية.

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