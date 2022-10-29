https://sputnikarabic.ae/20221029/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يعلن-عن-موعد-أول-تمويل-من-صندوق-النقد-الدولي-1069605330.html

محافظ البنك المركزي التونسي يعلن عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي

محافظ البنك المركزي التونسي يعلن عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم السبت، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T15:28+0000

2022-10-29T15:28+0000

2022-10-29T15:28+0000

أخبار تونس اليوم

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وكشف العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، واصفا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالـ''متكامل''، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم السبت، عن البدء في تنفيذ إصلاحات ‏اقتصادية صعبة خلال الفترة الحالية، بعد تأجيل لسنوات.‏وقال: "سيتم في هذه الفترة إقرار إصلاحات صعبة مع العناية بضعاف الحال من مواطنين ومؤسسات تعاني من صعوبات"، وفقا لإذاعة "شمس إف إم" التونسية.وأضاف أنه "وفي فترة الأزمات يتم التوجه نحو الحلول الجذرية، لانه لم يعد بالامكان الاعتماد على الحلول الترقيعية، وتكون الحلول اقتصادية لمواجهة المشاكل بجدية".ولفت العباسي إلى "أنه ومنذ عام 2010 ابتعدت تونس عن الإصلاحات الصعبة"، مضيفا أن "التوجه حاليا سيكون لإيجاد حلول جذرية لكل قطاع".وتابع موضحا أن "الدينار كان مستقرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتوجد حاليا تغييرات على مستوى عملات اليورو والدولار الأمريكي، مما قد يؤثر على استقرار العملة التونسية"، وفق تعبيره.وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إنه من المتوقع توصل بلاده إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن الحصول على تمويل.وأشار إلى أن "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار".

https://sputnikarabic.ae/20220921/تونس-تقترب-من-اتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-للحصول-على-تمويل-1068042934.html

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