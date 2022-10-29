https://sputnikarabic.ae/20221029/مسؤول-أمني-عراقي-يؤكد-أن-انفجار-شرقي-بغداد-نتيجة-انفجار-صهريج-للغاز-وليس-عملا-إرهابيا-1069618010.html
مسؤول أمني عراقي يؤكد أن انفجار شرقي بغداد نتيجة انفجار صهريج للغاز وليس عملا إرهابيا
مسؤول أمني عراقي يؤكد أن انفجار شرقي بغداد نتيجة انفجار صهريج للغاز وليس عملا إرهابيا
قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:55+0000
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وقال سليم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" إن "الانفجار وقع بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للعجلات الحمل".وأوضح أنه "يبدو أن إحدى العجلات المركونة كانت صهريج للغاز"، لافتا إلى أن "الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج وعبرت من غرب القناة إلى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم ومجاور الملعب كوفي شوب وهناك تجمهر للمواطنين حول الملعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة".وأكد أن "الأدلة الجناية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار"، لافتا إلى أن "المعلومات توضح أن هناك خلل فني في الصهريج ولا يوجد عمل إرهابي".وتابع المسؤول الأمني العراقي أن "الانفجار أدى إلى استشهاد 9 مواطنين و13 جريحا كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة".
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بغداد, أخبار بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بغداد, أخبار بغداد, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مسؤول أمني عراقي يؤكد أن انفجار شرقي بغداد نتيجة انفجار صهريج للغاز وليس عملا إرهابيا
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قال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن المعلومات الأولية حول حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية ليس عملا إرهابيا وإنما بسبب خلل فني.
وقال سليم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"
إن "الانفجار وقع بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة ضمن كراج للعجلات الحمل".
وأوضح أنه "يبدو أن إحدى العجلات المركونة كانت صهريج للغاز"، لافتا إلى أن "الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج وعبرت من غرب القناة إلى شرق القناة على ملعب خماسي لكرة القدم ومجاور الملعب كوفي شوب وهناك تجمهر للمواطنين حول الملعب في منطقة الطالبية شرقي العاصمة".
وأكد أن "الأدلة الجناية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار"، لافتا إلى أن "المعلومات توضح أن هناك خلل فني في الصهريج ولا يوجد عمل إرهابي".
وتابع المسؤول الأمني العراقي أن "الانفجار أدى إلى استشهاد 9 مواطنين و13 جريحا كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة".