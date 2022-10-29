https://sputnikarabic.ae/20221029/مصادر-دبلوماسية-تؤكد-عدم-انسحاب-بوريطة-من-الاجتماعات-التحضيرية-للقمة-العربية-1069616778.html
مصادر دبلوماسية تؤكد عدم انسحاب بوريطة من الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية
مصادر دبلوماسية تؤكد عدم انسحاب بوريطة من الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية
أكدت مصادر دبلوماسية مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية عدم انسحاب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من القمة. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:43+0000
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وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية المغربي داخل قاعة المؤتمرات وإن الخلاف الحاصل كان بسبب خريطة المغرب التي نشرتها إحدى القنوات الجزائرية مقتطعة.طالبت مصادر مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة توضيح أنه ليس هناك شريك إعلامي للقمة.وأشارت المصادر لـ"سبوتنيك" إلى أنه في حال عدم وجود شريك إعلامي وأن هذا مجرد ادعاء فيجب توضيحه.ولفتت المصادر كذلك إلى ضرورة التأكيد بأن خريطة المغرب كما هي معتمدة في كل تراب المغرب هي الخريطة المُعتمدة في هذه القمة.وكانت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" نشرت خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف تلك التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.وبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20220929/جامعة-الدول-العربية-ترفض-بشكل-كامل-القصف-الإيراني-على-كردستان-العراق-1068385164.html
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القمة العربية بالجزائر, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصادر دبلوماسية تؤكد عدم انسحاب بوريطة من الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية
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أكدت مصادر دبلوماسية مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية عدم انسحاب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من القمة.
وقالت المصادر لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية المغربي داخل قاعة المؤتمرات وإن الخلاف الحاصل كان بسبب خريطة المغرب التي نشرتها إحدى القنوات الجزائرية مقتطعة.
طالبت مصادر مشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة
توضيح أنه ليس هناك شريك إعلامي للقمة.
وأشارت المصادر لـ"سبوتنيك" إلى أنه في حال عدم وجود شريك إعلامي وأن هذا مجرد ادعاء فيجب توضيحه.
ولفتت المصادر كذلك إلى ضرورة التأكيد بأن خريطة المغرب كما هي معتمدة في كل تراب المغرب هي الخريطة المُعتمدة في هذه القمة.
وكانت قناة الجزائر الدولية "AL24 News" نشرت خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف تلك التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.
وبحث وزراء الخارجية العرب
، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".