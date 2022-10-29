عربي
https://sputnikarabic.ae/20221029/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-وفاة-9-أشخاص-وإصابة-12-آخرين-إثر-انفجار-وقع-شرقي-بغداد-1069614791.html
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد
توفي 9 أشخاص وأصيب 12 آخرون على الأقل إثر انفجار صهريج غاز لأسباب غير معلومة حتى الآن في العاصمة العراقية بغداد. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:41+0000
2022-10-29T20:21+0000
بغداد
أخبار بغداد
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069333_0:207:3273:2048_1920x0_80_0_0_6eb84a6b9484d06eaf8dc9d7e69b61b5.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم حصر وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 نتيجة انفجار صهريج غاز لأسباب مجهولة حتى الآن في منطقة البنوك شرقي بغداد".وأوضح المصدر أن الانفجار أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من السيارات والمنازل القريبة من موقعه، مشيرًا إلى أن خبراء متفجرات توجهوا إلى موقع الانفجار لتحديد أسبابه، وما إذا كان حادثًا عارضًا أم عملًا متعمدًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061069333_441:329:2733:2048_1920x0_80_0_0_c235fb64f74e247bdc84ccf543acacfe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بغداد, أخبار بغداد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بغداد, أخبار بغداد, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد

19:41 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:21 GMT 29.10.2022)
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبرTelegram
توفي 9 أشخاص وأصيب 12 آخرون على الأقل إثر انفجار صهريج غاز لأسباب غير معلومة حتى الآن في العاصمة العراقية بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم حصر وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 نتيجة انفجار صهريج غاز لأسباب مجهولة حتى الآن في منطقة البنوك شرقي بغداد".
وأوضح المصدر أن الانفجار أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من السيارات والمنازل القريبة من موقعه، مشيرًا إلى أن خبراء متفجرات توجهوا إلى موقع الانفجار لتحديد أسبابه، وما إذا كان حادثًا عارضًا أم عملًا متعمدًا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала