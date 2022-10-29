https://sputnikarabic.ae/20221029/مصدر-أمني-يؤكد-لـسبوتنيك-وفاة-9-أشخاص-وإصابة-12-آخرين-إثر-انفجار-وقع-شرقي-بغداد-1069614791.html
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد
توفي 9 أشخاص وأصيب 12 آخرون على الأقل إثر انفجار صهريج غاز لأسباب غير معلومة حتى الآن في العاصمة العراقية بغداد. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T19:41+0000
2022-10-29T19:41+0000
2022-10-29T20:21+0000
بغداد
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بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم حصر وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 نتيجة انفجار صهريج غاز لأسباب مجهولة حتى الآن في منطقة البنوك شرقي بغداد".وأوضح المصدر أن الانفجار أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من السيارات والمنازل القريبة من موقعه، مشيرًا إلى أن خبراء متفجرات توجهوا إلى موقع الانفجار لتحديد أسبابه، وما إذا كان حادثًا عارضًا أم عملًا متعمدًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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بغداد, أخبار بغداد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بغداد, أخبار بغداد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصدر أمني يؤكد لـ"سبوتنيك" وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انفجار شرقي بغداد
19:41 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:21 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
توفي 9 أشخاص وأصيب 12 آخرون على الأقل إثر انفجار صهريج غاز لأسباب غير معلومة حتى الآن في العاصمة العراقية بغداد.
بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم حصر وفاة 9 أشخاص وإصابة 12 نتيجة انفجار صهريج غاز لأسباب مجهولة حتى الآن في منطقة البنوك شرقي بغداد".
وأوضح المصدر أن الانفجار
أدى أيضًا إلى إلحاق أضرار كبيرة بعدد من السيارات والمنازل القريبة من موقعه، مشيرًا إلى أن خبراء متفجرات توجهوا إلى موقع الانفجار لتحديد أسبابه، وما إذا كان حادثًا عارضًا أم عملًا متعمدًا.