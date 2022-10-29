https://sputnikarabic.ae/20221029/مصر-تعلن-منح-الرخصة-الذهبية-لكل-المستثمرين-المتقدمين-لمدة-3-أشهر-فيديو-1069597555.html
مصر تعلن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر... فيديو
مصر تعلن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر... فيديو
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:02+0000
2022-10-29T10:02+0000
2022-10-29T10:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
الرئيس عبدالفتاح السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_86a94eec80e873fa90de9ffafa6134bd.jpg
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اليوم السبت.وقال السيسي إن "الدولة والقطاع الخاص يد واحدة، ولا يتم العمل بمعزل بينهما في إطار مجابهة التحديات وتحقيق الطفرات".وأشار إلى أنه سيتم تقييم الأمر خلال الثلاثة أشهر، وإذا ما نجحت المنظومة وحققت حجم الإنجاز المطلوب، سيتم مواصلة العمل بذلك.ويحضر الرئيس المصري فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن الرخصة الذهبية في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
https://sputnikarabic.ae/20221029/الرئيس-المصري-يجمتع-برابطة-رجال-الأعمال-القطريين-1069597369.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053901848_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_256f232160155ad4a4faeb74e0abdf85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر تعلن منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر... فيديو
تابعنا عبر
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، اليوم السبت.
وقال السيسي
إن "الدولة والقطاع الخاص يد واحدة، ولا يتم العمل بمعزل بينهما في إطار مجابهة التحديات وتحقيق الطفرات".
وأشار إلى أنه سيتم تقييم الأمر خلال الثلاثة أشهر، وإذا ما نجحت المنظومة وحققت حجم الإنجاز المطلوب، سيتم مواصلة العمل بذلك.
ويحضر الرئيس المصري فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
ويشمل المعرض عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن الرخصة الذهبية في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.