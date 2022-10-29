https://sputnikarabic.ae/20221029/مظاهرات-أوروبية-بسبب-أزمة-الطاقة-مساعدات-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-1069603316.html
مظاهرات أوروبية بسبب أزمة الطاقة... مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
مظاهرات أوروبية بسبب أزمة الطاقة... مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
نزل آلاف المتظاهرين في التشيك إلى الشوارع، مطالبين باستقالة الحكومة، وإجراء مفاوضات مع روسيا. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:24+0000
2022-10-29T14:24+0000
2022-10-29T14:25+0000
راديو
عالم سبوتنيك
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29-10 Sputnik World
مظاهرات في التشيك تطالب بالتفاوض مع روسيا
وذكرت وسائل إعلام أن التشيكيين احتجوا في براغ ومدن أخرى، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط، والذهاب لانتخابات مبكرة، كما دعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.وبحسب الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، سيغطي الإضراب أكثر من 500 مصنع وورشة في جميع أنحاء البلاد.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عماد الحمروني، إن التصعيد الاجتماعي في أوروبا يأتي حول الكثير من المسائل التي تتمثل في التضخم وأسعار الطاقة وانهيار الطاقة الشرائية في الدول الغربية.وأشار إلى أن المفاوضات بدأت مع النقابات على مستوى المؤسسات الكبرى وعلى مستوى الحكومات وهناك مفاوضات لتخفيف الضغط على مستوى رفع الأجور وتحسين ظروف وصول الطاقة بأسعار مقبولة ومعقولة لإعانة الطبقات الضعيفة.الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولارتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها.وأضاف سليمان أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كل الجهود وتبتز كل دول الأطلسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا عسكريا وماديا وتكنولوجيا، ولدفع كل ما لديهم من إمكانيات وقوى لكن لا يجرؤن على المصارحة بأنهم يحاربون روسيا، وإنما يوظفون الدول الأخرى في العالم ويستخدمونها لتحقيق غاياتهم.بعد الاتفاق مع إسرائيل.. لبنان يعلن التوصل إلى تفاهمات في مسار التفاوض مع قبرص على الحدود البحريةوأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين الطرفين.هذا ويزور وفد حكومي قبرصي بيروت، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وأضاف الزين أن لبنان لن يستطيع بدء الاستخراج قبل خمس سنوات، أما إسرائيل فقد بدأت استخراج الغاز فعليا، بسبب وجود تخطيط سابق لديها وواقعا حين تتم تلك الخطوة، فهذا ما سيجعل لبنان على الخارطة الدولية ويساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ويزيد الثقة في البلاد من قبل المستثمرين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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سبوتنيك عربي
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راديو, عالم سبوتنيك, аудио
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
مظاهرات أوروبية بسبب أزمة الطاقة... مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
14:24 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
نزل آلاف المتظاهرين في التشيك إلى الشوارع، مطالبين باستقالة الحكومة، وإجراء مفاوضات مع روسيا.
وذكرت وسائل إعلام أن التشيكيين احتجوا في براغ ومدن أخرى، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط، والذهاب لانتخابات مبكرة، كما دعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.
وفي ألمانيا، يبدأ عمال صناعة الصلب إضرابًا بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل، لم تحقق أي نتائج من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.
وبحسب الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، سيغطي الإضراب أكثر من 500 مصنع وورشة في جميع أنحاء البلاد.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عماد الحمروني، إن التصعيد الاجتماعي في أوروبا
يأتي حول الكثير من المسائل التي تتمثل في التضخم وأسعار الطاقة وانهيار الطاقة الشرائية في الدول الغربية.
وأشار إلى أن المفاوضات بدأت مع النقابات على مستوى المؤسسات الكبرى وعلى مستوى الحكومات وهناك مفاوضات لتخفيف الضغط على مستوى رفع الأجور وتحسين ظروف وصول الطاقة بأسعار مقبولة ومعقولة لإعانة الطبقات الضعيفة.
الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشره الموقع الرسمي، إن الأسلحة المقدمة لكييف ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع.
وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي
التي تحتاجها.
وقال اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن أوكرانيا أداة في يد الغرب لتنفيذ استراتيجيته في محاربة روسيا وإضعافها، لكن الرئيس بوتين سار في طريق إعادة تصحيح الوضع الدولي بموقف روسي صلب وعادل.
وأضاف سليمان أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كل الجهود وتبتز كل دول الأطلسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا عسكريا وماديا وتكنولوجيا، ولدفع كل ما لديهم من إمكانيات وقوى لكن لا يجرؤن على المصارحة بأنهم يحاربون روسيا، وإنما يوظفون الدول الأخرى في العالم ويستخدمونها لتحقيق غاياتهم.
بعد الاتفاق مع إسرائيل.. لبنان يعلن التوصل إلى تفاهمات في مسار التفاوض مع قبرص على الحدود البحرية
أطلق الرئيس اللبناني ميشال عون، مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين الطرفين.
هذا ويزور وفد حكومي قبرصي بيروت، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية
بين البلدين.
عن هذا الموضوع، قال أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الدولية، إن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أسهل بكثير مقارنة بإسرائيل، لأن قبرص ليست عدوة بل كانت الأجواء التفاوضية خاصة مؤخرا ممتازة وسيتم الاتفاق معها سريعا، وهناك بالفعل محاولة للإسراع بهذا الملف بسبب حاجة أوروبا الملحة للغاز.
وأضاف الزين أن لبنان لن يستطيع بدء الاستخراج قبل خمس سنوات، أما إسرائيل فقد بدأت استخراج الغاز فعليا، بسبب وجود تخطيط سابق لديها وواقعا حين تتم تلك الخطوة، فهذا ما سيجعل لبنان على الخارطة الدولية ويساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ويزيد الثقة في البلاد من قبل المستثمرين.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...