https://sputnikarabic.ae/20221029/مظاهرات-أوروبية-بسبب-أزمة-الطاقة-مساعدات-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-1069603316.html

مظاهرات أوروبية بسبب أزمة الطاقة... مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

مظاهرات أوروبية بسبب أزمة الطاقة... مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

نزل آلاف المتظاهرين في التشيك إلى الشوارع، مطالبين باستقالة الحكومة، وإجراء مفاوضات مع روسيا. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T14:24+0000

2022-10-29T14:24+0000

2022-10-29T14:25+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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29-10 Sputnik World مظاهرات في التشيك تطالب بالتفاوض مع روسيا

وذكرت وسائل إعلام أن التشيكيين احتجوا في براغ ومدن أخرى، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط، والذهاب لانتخابات مبكرة، كما دعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.وبحسب الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، سيغطي الإضراب أكثر من 500 مصنع وورشة في جميع أنحاء البلاد.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عماد الحمروني، إن التصعيد الاجتماعي في أوروبا يأتي حول الكثير من المسائل التي تتمثل في التضخم وأسعار الطاقة وانهيار الطاقة الشرائية في الدول الغربية.وأشار إلى أن المفاوضات بدأت مع النقابات على مستوى المؤسسات الكبرى وعلى مستوى الحكومات وهناك مفاوضات لتخفيف الضغط على مستوى رفع الأجور وتحسين ظروف وصول الطاقة بأسعار مقبولة ومعقولة لإعانة الطبقات الضعيفة.الولايات المتحدة تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولارتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها.وأضاف سليمان أن الولايات المتحدة تقوم ببذل كل الجهود وتبتز كل دول الأطلسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا عسكريا وماديا وتكنولوجيا، ولدفع كل ما لديهم من إمكانيات وقوى لكن لا يجرؤن على المصارحة بأنهم يحاربون روسيا، وإنما يوظفون الدول الأخرى في العالم ويستخدمونها لتحقيق غاياتهم.بعد الاتفاق مع إسرائيل.. لبنان يعلن التوصل إلى تفاهمات في مسار التفاوض مع قبرص على الحدود البحريةوأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس عون، أبلغ عن توصل المحادثات مع ‏الوفد القبرصي إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين الطرفين.‏هذا ويزور وفد حكومي قبرصي بيروت، لإجراء مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وأضاف الزين أن لبنان لن يستطيع بدء الاستخراج قبل خمس سنوات، أما إسرائيل فقد بدأت استخراج الغاز فعليا، بسبب وجود تخطيط سابق لديها وواقعا حين تتم تلك الخطوة، فهذا ما سيجعل لبنان على الخارطة الدولية ويساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ويزيد الثقة في البلاد من قبل المستثمرين.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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