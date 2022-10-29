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https://sputnikarabic.ae/20221029/ناسا-ترصد-صورة-غير-عادية-للشمس-وتفسر-سبب-حدوثها-1069598560.html
‏"ناسا" ترصد صورة غير عادية للشمس وتفسر سبب حدوثها
‏"ناسا" ترصد صورة غير عادية للشمس وتفسر سبب حدوثها
التقط قمر صناعي تابع لـ"ناسا" صورة لما بدا أنه نمط وجه سعيد على الشمس، في وقت سابق من هذا ‏الأسبوع، مما دفع وكالة الفضاء الأمريكية للقول إن الشمس شوهدت وهي... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:42+0000
2022-10-29T10:42+0000
مجتمع
منوعات
ناسا
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ونشرت الوكالة الصورة، يوم الأربعاء الماضي، على "تويتر"، وكتبت معها: "اليوم، التقط مرصد ديناميات الطاقة الشمسية التابع لوكالة "ناسا" الشمس مبتسمة".وعن سبب هذه الصورة، أوضحت: "تُعرف هذه البقع الداكنة على الشمس التي شوهدت في الضوء فوق البنفسجي باسم الثقوب الإكليلية، وهي المناطق التي تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة في الفضاء".ومنذ طرحها على الإنترنت، أثارت صورة "ناسا" عن الشمس عددا كبيرا من الردود عبر الإنترنت، إذ شبهها العديد بقرع عيد "الهالووين" المنحوت، وأسد وشمس في عرض الأطفال "تيليتابيز".وعلى الرغم من مظهرها الودود، فإن بعض الخبراء حذروا من أن الثقوب الإكليلية للشمس قد تعني هبوب عاصفة شمسية على الأرض اليوم السبت.وقال موقع "Spaceweather.com": "الشمس المبتهجة تقذف تيارا ثلاثيا من الرياح الشمسية باتجاه الأرض".والعواصف الشمسية هي مجموعة متنوعة من الانفجارات من الكتلة والطاقة من سطح الشمس، والتي بدورها تشوه المجال المغناطيسي للأرض، ونتيجة لذلك، تزيد هذه العواصف من رؤية الأضواء القطبية، المعروفة أيضا باسم الشفق القطبي، في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
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مجتمع, منوعات, ناسا
مجتمع, منوعات, ناسا

‏"ناسا" ترصد صورة غير عادية للشمس وتفسر سبب حدوثها

10:42 GMT 29.10.2022
© Photo / CC0الشمس
الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
الشمس
© Photo / CC0
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التقط قمر صناعي تابع لـ"ناسا" صورة لما بدا أنه نمط وجه سعيد على الشمس، في وقت سابق من هذا ‏الأسبوع، مما دفع وكالة الفضاء الأمريكية للقول إن الشمس شوهدت وهي "تبتسم".‏
ونشرت الوكالة الصورة، يوم الأربعاء الماضي، على "تويتر"، وكتبت معها: "اليوم، التقط مرصد ديناميات الطاقة الشمسية التابع لوكالة "ناسا" الشمس مبتسمة".
وعن سبب هذه الصورة، أوضحت: "تُعرف هذه البقع الداكنة على الشمس التي شوهدت في الضوء فوق البنفسجي باسم الثقوب الإكليلية، وهي المناطق التي تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة في الفضاء".
ومنذ طرحها على الإنترنت، أثارت صورة "ناسا" عن الشمس عددا كبيرا من الردود عبر الإنترنت، إذ شبهها العديد بقرع عيد "الهالووين" المنحوت، وأسد وشمس في عرض الأطفال "تيليتابيز".
وعلى الرغم من مظهرها الودود، فإن بعض الخبراء حذروا من أن الثقوب الإكليلية للشمس قد تعني هبوب عاصفة شمسية على الأرض اليوم السبت.
وقال موقع "Spaceweather.com": "الشمس المبتهجة تقذف تيارا ثلاثيا من الرياح الشمسية باتجاه الأرض".
والعواصف الشمسية هي مجموعة متنوعة من الانفجارات من الكتلة والطاقة من سطح الشمس، والتي بدورها تشوه المجال المغناطيسي للأرض، ونتيجة لذلك، تزيد هذه العواصف من رؤية الأضواء القطبية، المعروفة أيضا باسم الشفق القطبي، في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
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