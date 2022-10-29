https://sputnikarabic.ae/20221029/نتنياهو-يرد-على-مقرب-من-لابيد-شبهه-بهتلر-ويتوعد-بالرد-الثلاثاء-1069611830.html

نتنياهو يرد على مقرب من لابيد "شبهه بهتلر" ويتوعد بالرد الثلاثاء

نتنياهو يرد على مقرب من لابيد "شبهه بهتلر" ويتوعد بالرد الثلاثاء

توعد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عضو كنيست مقرب من رئيس الوزراء يائير لابيد بالرد في صناديق الاقتراع، بعدما قال إنه شبهه بالزعيم... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T18:19+0000

2022-10-29T18:19+0000

2022-10-29T18:19+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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وقال نتنياهو في مقطع مصور بثه عبر حسابه في موقع "تويتر" ردا على تصريحات عضو الكنيست رام بن باراك من حزب "هناك مستقبل" (بقيادة لابيد) إن الأخير شبهه بهتلر وشبه أنصار حزبه الليكود بـ "أنصار الحزب النازي".وأضاف نتنياهو: "يا له من عار، يا له من تحريض، ردنا يوم الثلاثاء في صناديق الاقتراع".وفي وقت سابق اليوم، أشار بن باراك خلال تصريحات صحفية إلى إمكانية تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية" المتشدد.وقال: "لتمييز آلاف الاختلافات، وأنا لا أقارن ذلك بأي شيء - وصل هتلر إلى السلطة بطريقة ديمقراطية".وأوضح بن باراك في تغريدة نشرها بعد ذلك أنه لم يقصد "مقارنة أي شخص بهتلر".وإسرائيل في انتظار انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل، هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات.ويقود نتنياهو أحزابا من اليمين سعيا منه إلى العودة للسلطة، بعدما أسدلت ما تسمى بـ "حكومة التغيير" الحالية، الستار على 12 عاما متواصلة من حكم "الليكود".وأمس الجمعة، كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بحاجة إلى مقعد واحد ليصبح بإمكانه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما حصل المعسكر المنافس على 56 مقعدا.

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