https://sputnikarabic.ae/20221029/نجل-نتنياهو-يحذر-من-أن-إسرائيل-لن-تبقى-دولة-يهودية-إذا-خسر-والده-الانتخابات-1069608049.html

نجل نتنياهو يحذر من أن إسرائيل لن تبقى "دولة يهودية" إذا خسر والده الانتخابات

نجل نتنياهو يحذر من أن إسرائيل لن تبقى "دولة يهودية" إذا خسر والده الانتخابات

حذر يائير نتنياهو، نجل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، من أن إسرائيل لن تبقى "دولة يهودية" في حال خسر والده الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T16:39+0000

2022-10-29T16:39+0000

2022-10-29T16:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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واعتبر يائير في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن "هذه الانتخابات هي الأكثر مصيرية في تاريخ إسرائيل".وأضاف أنه في حال حقق المعسكر المناوئ لوالده الذي يشكل الحكومة الحالية بزعامة يائير لابيد الـ 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة فسوف "تتوقف إسرائيل عن كونها دولة ديمقراطية ودولة يهودية"، على حد زعمه.وختم نجل نتنياهو بالقول: "لقد تذوقنا الميول المعادية للقومية واستبداد اليسار بكثرة في العام الماضي عندما كانوا في السلطة".وأمس الجمعة، كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن معسكر رئيس المعارضة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بحاجة إلى مقعد واحد ليصبح بإمكانه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما حصل المعسكر المنافس على 56 مقعدا.ويقود نتنياهو أحزابا من اليمين سعيا منه إلى العودة للسلطة، بعدما أسدلت ما تسمى بـ "حكومة التغيير" الحالية، الستار على 12 عاما متواصلة من حكم "الليكود".وستكون هذه الانتخابات هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل خلال 3 سنوات ونصف، في ظل حالة من الاستقطاب الشديد وعدم الاستقرار السياسي.

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