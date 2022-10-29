https://sputnikarabic.ae/20221029/نصر-الله-يؤكد-أن-المقاومة-اتخذت-موقفا-متقدما-بمنع-استخراج-النفط-من-كاريش-قبل-الاستجابة-لمطالب-لبنان-1069613498.html

نصر الله يؤكد أن لبنان حقق "انتصارا كبيرا" في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نصر الله يؤكد أن لبنان حقق "انتصارا كبيرا" في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله إن "المقاومة أخذت موقفاً متقدماً بأنها لن تسمح للإسرائيلي باستخراج النفط من كاريش قبل اتفاق يستجيب لمطالب... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T18:42+0000

2022-10-29T18:42+0000

2022-10-29T19:07+0000

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حسن نصرالله

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وأكد نصر الله في كلمة له مساء اليوم السبت، أن "اتفاق الترسيم الذي حصل، هو انتصار كبير للبنان الدولة والشعب والمقاومة".وأشار إلى أنه "لم يحصل ترسيم للحدود البحرية لا قبل ولا بعد قيام الكيان الغاصب، وبقيت المنطقة متروكة"، لافتا إلى أن "الحديث بدأ بعد الـ2000، عن وجود كميات كبيرة جدا من النفط والغاز أمام الشواطئ اللبنانية، وخصوصا مقابل شواطئ جنوب لبنان، وأتت دراسات ودول لتؤكدها وأصبحت حاجة ملحة للبنان أن يرسم حدوده وبدأت المتابعة على المستوى الرسمي اللبناني".وأضاف نصر الله، بحسب ما نقل موقع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" أن "الدولة اللبنانية اعتبرت الخط 23 هو الحدود البحرية وإذا عادت وقالت إن الحدود البحرية خط 29 فالمقاومة ملزمة بأن تناضل من أجل ذلك".وأشار إلى أن "العدو الصهيوني منع شركات جاءت لتقوم بعملية مسح وأعلن أن هذه المنطقة له ورسم خط رقم 1"، مشددا على أن "هذا الخط يأخذ مساحة ضخمة مما قرره لبنان أنه حق ومنطقة اقتصادية خالصة".لفت إلى أنه "كان من الأفضل لهؤلاء الذين يطالبون الدولة باعتماد الخط 29 كحدود بحرية، أن يطالبوا بذلك عام 2011، عندما صدر المرسوم الحكومي، وأن يقنعوا الدولة بأن حدودنا هي الخط 29".ودعا نصرالله المطالبين باعتماد الخط 29، أن "يواصلوا نضالهم، لكن من دون تخوين وشتائم".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقّعا رسميا، أمس الخميس، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الاتفاق مع لبنان سيسهم في أمن بلاده، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق فرصة لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة.وأعرب غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن شكره للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وتقديره لمساعدة الإدارة الأمريكية في الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه "يعزز الاستقرار ويسهم في أمن إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20221028/هل-تنجح-مفاوضات-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وقبرص؟-1069589236.html

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لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حسن نصرالله