https://sputnikarabic.ae/20221029/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-إنهاء-عمليات-المسح-الزلزالي-لبرنامج-الفاو-1069600221.html
وزارة النفط العراقية تعلن إنهاء عمليات المسح الزلزالي لبرنامج "الفاو"
وزارة النفط العراقية تعلن إنهاء عمليات المسح الزلزالي لبرنامج "الفاو"
أعلنت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم السبت، الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:50+0000
2022-10-29T11:50+0000
2022-10-29T11:50+0000
العراق
العالم العربي
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في السياق ذاته، أكدت الشركة قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، كما حددت نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، صرح مدير شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم حمود، بأن الشركة يتوفر لديها حاليا أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف، والمعالجة لا تختلف عن مثيلتها في الدول المجاورة، حيث أخذت الشركة على عاتقها مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في عملية الاستكشاف.وأشاد حمود بأن الشركة تصنف ضمن المستوى الأول على الشركات العربية، لما تمتلكه من إمكانيات ومعدات حديثة وكوادر، فضلاً عن تراكم الخبرات، مشيرا إلى أن التجارب والشهادات التقديرية التي تحصلت عليها الشركة من خلال عملها مع شركات النفط العالمية أثبتت تميز الكوادر العراقية.وأضاف مدير الاستكشافات النفطية أن الشركة أخذت على عاتقها تطوير حقول جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعد استكمال الخطوات القانونية للمصادقة على جولة التراخيص سيتم تطوير الخامسة.وأوضح حمود أن "بداية عمليات التطوير هي عمليات المسح الزلزالي، كما أن هناك دعم وتنسيق متواصل من قيادة القطاع النفطي على إحالة تلك العقود وتنفيذ البرامج إلى شركة الاستكشافات النفطية".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
وزارة النفط العراقية تعلن إنهاء عمليات المسح الزلزالي لبرنامج "الفاو"
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أعلنت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم السبت، الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو.
في السياق ذاته، أكدت الشركة قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، كما حددت نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
(واع).
من جانبه، صرح مدير شركة الاستكشافات النفطية، علي جاسم حمود، بأن الشركة يتوفر لديها حاليا أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف، والمعالجة لا تختلف عن مثيلتها في الدول المجاورة، حيث أخذت الشركة على عاتقها مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في عملية الاستكشاف.
وأشاد حمود بأن الشركة تصنف ضمن المستوى الأول على الشركات العربية، لما تمتلكه من إمكانيات ومعدات حديثة وكوادر، فضلاً عن تراكم الخبرات، مشيرا إلى أن التجارب والشهادات التقديرية التي تحصلت عليها الشركة من خلال عملها مع شركات النفط العالمية أثبتت تميز الكوادر العراقية.
وأضاف مدير الاستكشافات النفطية أن الشركة أخذت على عاتقها تطوير حقول جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعد استكمال الخطوات القانونية للمصادقة على جولة التراخيص سيتم تطوير الخامسة.
وأوضح حمود أن "بداية عمليات التطوير هي عمليات المسح الزلزالي، كما أن هناك دعم وتنسيق متواصل من قيادة القطاع النفطي على إحالة تلك العقود وتنفيذ البرامج إلى شركة الاستكشافات النفطية".