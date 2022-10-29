https://sputnikarabic.ae/20221029/وزراء-الخارجية-العرب-يناقشون-تدخلات-تركيا-وإيران-في-ليبيا-والعراق-وسوريا-1069599315.html
وزراء الخارجية العرب يناقشون تدخلات تركيا وإيران في ليبيا والعراق وسوريا
وزراء الخارجية العرب يناقشون تدخلات تركيا وإيران في ليبيا والعراق وسوريا
يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T11:18+0000
2022-10-29T11:18+0000
2022-10-29T11:18+0000
القمة العربية بالجزائر
العالم العربي
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وأفاد مراسلنا في الجزائر بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء اليوم الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة. ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221027/حسام-زكي-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-النقاش-حول-الملفات-المرتقب-طرحها-بالقمة-العربية-1069552784.html
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القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
وزراء الخارجية العرب يناقشون تدخلات تركيا وإيران في ليبيا والعراق وسوريا
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يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
وأفاد مراسلنا في الجزائر بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء اليوم الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة
ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر
منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".