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https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-المالية-السوداني-يدعو-لتطبيق-مبادرة-الأمن-الغذائي-العربي-على-أرض-الواقع-1069612456.html
وزير المالية السوداني يدعو لتطبيق مبادرة الأمن الغذائي العربي على أرض الواقع
وزير المالية السوداني يدعو لتطبيق مبادرة الأمن الغذائي العربي على أرض الواقع
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إن الخرطوم تؤكد إجازة المبادرة السودانية للأمن الغذائي العربي. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:34+0000
2022-10-29T18:34+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري ضمن التحضير للقمة العربية الـ 31 في الجزائر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت.وأوضح إبراهيم أنه من الضروري تأكيد إجازة المبادرة السودانية خلال القمة العربية عبر تطبيقها على أرض الواقع إضافة إلى وضع الآليات المناسبة للتنفيذ.وتابع: "تمت إجازة المبادرة السودانية منذ 2013 في قمة الدوحة"، مضيفا: "لكنه يجب تعزيز الجهود خلال القمة العربية الحالية لتطبيق المبادرة على أرض الواقع".ويشارك السودان فى أعمال القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، بالتزامن مع الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.وتعد قمة الجزائر هي أول قمة عربية رقمية يتم فيها الاستغناء عن استخدام الأوراق خلال جميع الجلسات التي يتم الاعتماد فيها على إنترنت فائق السرعة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/أبو-الغيط-يأمل-أن-تشهد-القمة-العربية-تدشينا-لاستراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069611686.html
https://sputnikarabic.ae/20221028/مسؤول-إماراتي-يؤكد-التزام-بلاده-بدعم-استراتيجية-الأمن-الغذائي-العربي-1069570273.html
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القمة العربية بالجزائر, أخبار السودان اليوم, قطر, الجزائر
القمة العربية بالجزائر, أخبار السودان اليوم, قطر, الجزائر

وزير المالية السوداني يدعو لتطبيق مبادرة الأمن الغذائي العربي على أرض الواقع

18:34 GMT 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAافتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 بالجزائر على مستوى وزراء الخارجية
افتتاح الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 31 بالجزائر على مستوى وزراء الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، إن الخرطوم تؤكد إجازة المبادرة السودانية للأمن الغذائي العربي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري ضمن التحضير للقمة العربية الـ 31 في الجزائر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم السبت.
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18:10 GMT
وأوضح إبراهيم أنه من الضروري تأكيد إجازة المبادرة السودانية خلال القمة العربية عبر تطبيقها على أرض الواقع إضافة إلى وضع الآليات المناسبة للتنفيذ.
وتابع: "تمت إجازة المبادرة السودانية منذ 2013 في قمة الدوحة"، مضيفا: "لكنه يجب تعزيز الجهود خلال القمة العربية الحالية لتطبيق المبادرة على أرض الواقع".
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أمس, 11:35 GMT
ويشارك السودان فى أعمال القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، بالتزامن مع الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وتعد قمة الجزائر هي أول قمة عربية رقمية يتم فيها الاستغناء عن استخدام الأوراق خلال جميع الجلسات التي يتم الاعتماد فيها على إنترنت فائق السرعة.
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