https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-خارجية-الكويت-يشدد-على-ضرورة-الحفاظ-على-مصالح-الشعوب-العربية-1069598107.html
وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية
وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية
شدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية، وإبراز وحدتها من خلال مقررات القمة العربية في الجزائر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:19+0000
2022-10-29T10:19+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال الصباح: "القمة العربية في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم"، مؤكدا أن تلك القمة "ستحقق أهدافها"، حسب تعبيره.وشدّد وزير الخارجية الكويتي على "ضرورة إبراز الوحدة العربية والحفاظ على مصالح الشعوب".وكان الصباح قد وصل إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.يشار إلى أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيكون رئيس وفد بلاده في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/ولي-العهد-الكويتي-يتسلم-دعوة-لأمير-البلاد-من-أجل-حضور-القمة-العربية-في-الجزائر-1067642286.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الجزائر
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الجزائر
وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية
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شدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية، وإبراز وحدتها من خلال مقررات القمة العربية في الجزائر.
ووفقا لتصريحات
نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال الصباح: "القمة العربية في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم"، مؤكدا أن تلك القمة "ستحقق أهدافها"، حسب تعبيره.
وشدّد وزير الخارجية الكويتي على "ضرورة إبراز الوحدة العربية
والحفاظ على مصالح الشعوب".
وكان الصباح قد وصل إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.
وخلال الاستقبال، أكد لعمامرة أن "السلطات العليا لدولة الكويت تفي بوعدها"، معللًا ذلك بأنها "التزمت بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين منها".
يشار إلى أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيكون رئيس وفد بلاده في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر خلال الأيام المقبلة.