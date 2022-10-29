https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-خارجية-الكويت-يشدد-على-ضرورة-الحفاظ-على-مصالح-الشعوب-العربية-1069598107.html

وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية

وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية

شدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية، وإبراز وحدتها من خلال مقررات القمة العربية في الجزائر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال الصباح: "القمة العربية في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم"، مؤكدا أن تلك القمة "ستحقق أهدافها"، حسب تعبيره.وشدّد وزير الخارجية الكويتي على "ضرورة إبراز الوحدة العربية والحفاظ على مصالح الشعوب".وكان الصباح قد وصل إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.يشار إلى أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيكون رئيس وفد بلاده في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر خلال الأيام المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/ولي-العهد-الكويتي-يتسلم-دعوة-لأمير-البلاد-من-أجل-حضور-القمة-العربية-في-الجزائر-1067642286.html

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