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وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية
وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية
شدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية، وإبراز وحدتها من خلال مقررات القمة العربية في الجزائر. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:19+0000
2022-10-29T10:19+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال الصباح: "القمة العربية في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم"، مؤكدا أن تلك القمة "ستحقق أهدافها"، حسب تعبيره.وشدّد وزير الخارجية الكويتي على "ضرورة إبراز الوحدة العربية والحفاظ على مصالح الشعوب".وكان الصباح قد وصل إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.يشار إلى أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيكون رئيس وفد بلاده في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220912/ولي-العهد-الكويتي-يتسلم-دعوة-لأمير-البلاد-من-أجل-حضور-القمة-العربية-في-الجزائر-1067642286.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الجزائر
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الجزائر

وزير خارجية الكويت يشدد على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية

10:19 GMT 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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شدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعوب العربية، وإبراز وحدتها من خلال مقررات القمة العربية في الجزائر.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، قال الصباح: "القمة العربية في الجزائر، جاءت في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم"، مؤكدا أن تلك القمة "ستحقق أهدافها"، حسب تعبيره.
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
ولي العهد الكويتي يتسلم دعوة لأمير البلاد من أجل حضور القمة العربية في الجزائر
12 سبتمبر, 15:07 GMT
وشدّد وزير الخارجية الكويتي على "ضرورة إبراز الوحدة العربية والحفاظ على مصالح الشعوب".
وكان الصباح قد وصل إلى الجزائر، كأول الوافدين لحضور القمة العربية، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

وخلال الاستقبال، أكد لعمامرة أن "السلطات العليا لدولة الكويت تفي بوعدها"، معللًا ذلك بأنها "التزمت بأن تكون أول الوافدين إلى الجزائر وآخر المغادرين منها".

يشار إلى أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سيكون رئيس وفد بلاده في القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر خلال الأيام المقبلة.
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