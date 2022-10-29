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https://sputnikarabic.ae/20221029/وفاة-45-شخصا-وفقدان-18-آخرين-جراء-فيضانات-ضربت-الفلبين-1069596687.html
وفاة 45 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات ضربت الفلبين
وفاة 45 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات ضربت الفلبين
أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين، مصرع 45 شخصا جراء الفيضانات نتيجة الإعصار المداري الذي ضرب البلاد أخيرا. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T08:58+0000
2022-10-29T08:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الوطني الفلبيني، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلبينية الرسمية، اليوم السبت، إن "عدد الوفيات التي تم التحقق منها بلغت الآن 45 حالة".وأضاف البيان أن "عدد المفقودين في أعقاب الإعصار المداري الذي ضرب البلاد بلغ 18 حالة".وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية أنها ستواصل عمليات الاستجابة للكوارث في المناطق المتضررة من العاصفة الاستوائية الشديدة "باينغ"، في معظم أنحاء البلاد.ونبّه المقر الوطني للشرطة الوطنية الفلبينية جميع المكاتب الإقليمية للشرطة من خلال قيادات شرطة المنطقة لإبقاء جميع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية خالية من الحطام والمخاطر للمرور دون عوائق لمركبات الطوارئ والموظفين والمعدات وإمدادات الإغاثة والبضائع التجارية.وجرى تنبيه موارد وموظفي وحدات الدعم الوطنية القادرة على البحث والإنقاذ إلى زيادة مكاتب الشرطة الإقليمية المتضررة لعمليات الاستجابة بالتنسيق مع مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث المحلية، ووحدات الحكومة المحلية، والوكالات الحكومية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220926/مصرع-6-أشخاص-في-إعصار-يضرب-الفلبين-1068246833.html
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الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن

وفاة 45 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات ضربت الفلبين

08:58 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / Noel Celisصبي يمسك بغصن شجرة خشية الانجرار في نهر فاض بسبب الأمطار الغزيرة في مانيلا، الفلبين 11 يونيو/ حزيران 2018
صبي يمسك بغصن شجرة خشية الانجرار في نهر فاض بسبب الأمطار الغزيرة في مانيلا، الفلبين 11 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين، مصرع 45 شخصا جراء الفيضانات نتيجة الإعصار المداري الذي ضرب البلاد أخيرا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس الوطني الفلبيني، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلبينية الرسمية، اليوم السبت، إن "عدد الوفيات التي تم التحقق منها بلغت الآن 45 حالة".

وأضاف البيان أن "عدد المفقودين في أعقاب الإعصار المداري الذي ضرب البلاد بلغ 18 حالة".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية أنها ستواصل عمليات الاستجابة للكوارث في المناطق المتضررة من العاصفة الاستوائية الشديدة "باينغ"، في معظم أنحاء البلاد.
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مصرع 6 أشخاص في إعصار يضرب الفلبين
26 سبتمبر, 08:18 GMT
ونبّه المقر الوطني للشرطة الوطنية الفلبينية جميع المكاتب الإقليمية للشرطة من خلال قيادات شرطة المنطقة لإبقاء جميع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية خالية من الحطام والمخاطر للمرور دون عوائق لمركبات الطوارئ والموظفين والمعدات وإمدادات الإغاثة والبضائع التجارية.

وجرى تنبيه موارد وموظفي وحدات الدعم الوطنية القادرة على البحث والإنقاذ إلى زيادة مكاتب الشرطة الإقليمية المتضررة لعمليات الاستجابة بالتنسيق مع مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث المحلية، ووحدات الحكومة المحلية، والوكالات الحكومية الأخرى.
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