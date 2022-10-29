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https://sputnikarabic.ae/20221029/وكيل-وزارة-الخارجية-العمانية-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-وجود-توافق-عربي-حول-استراتيجة-الأمن-الغذائي-1069602862.html
وكيل وزارة الخارجية العمانية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن وجود توافق عربي حول استراتيجة الأمن الغذائي
وكيل وزارة الخارجية العمانية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن وجود توافق عربي حول استراتيجة الأمن الغذائي
قال وكيل وزارة الخارجية في سلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، اليوم السبت، إن ‏‏"استراتيجية الأمن الغذائي تحتل أولوية في الاهتمامات العربية... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:04+0000
2022-10-29T14:04+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العديد من المبادرات العربية المطروحة معنية بالأمن الغذائي، وأنه سيجرى بحث الأدوار التي يمكن أن تقدمها كل دولة في إطار استراتيجية الأمن الغذائي العربي".ولفت إلى أن "السودان يمكن أن يلعب دورا هاما في استراتيجية الأمن الغذائي، خاصة أنها تعتبر سلة الغذاء العربي".ويعقد وزراء الخارجة العرب اجتماعات على مدار يومين، قبل انعقاد القمة العربية الـ31 في الجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "لم الشمل العربي".
https://sputnikarabic.ae/20221028/انطلاق-أعمال-المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-الوزاري-التحضيري-للقمة-العربية-1069568887.html
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القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, سلطنة عمان, جامعة الدول العربية
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي, سلطنة عمان, جامعة الدول العربية

وكيل وزارة الخارجية العمانية يتحدث لـ"سبوتنيك" عن وجود توافق عربي حول استراتيجة الأمن الغذائي

14:04 GMT 29.10.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaوكيل وزارة الخارجية بسلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
وكيل وزارة الخارجية بسلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
وكيل وزارة الخارجية بسلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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قال وكيل وزارة الخارجية في سلطنة عمان للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة الحارثي، اليوم السبت، إن ‏‏"استراتيجية الأمن الغذائي تحتل أولوية في الاهتمامات العربية والقمة العربية التي تقام في الجزائر".‏
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العديد من المبادرات العربية المطروحة معنية بالأمن الغذائي، وأنه سيجرى بحث الأدوار التي يمكن أن تقدمها كل دولة في إطار استراتيجية الأمن الغذائي العربي".
وشدد على "التوافق العربي على استراتيجية الأمن الغذائي العربي، وأن المأمول من القمة الحالية أن تخرج بما يحقق تطلعات الشعب العربي".
ولفت إلى أن "السودان يمكن أن يلعب دورا هاما في استراتيجية الأمن الغذائي، خاصة أنها تعتبر سلة الغذاء العربي".
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية
أمس, 10:45 GMT
ويعقد وزراء الخارجة العرب اجتماعات على مدار يومين، قبل انعقاد القمة العربية الـ31 في الجزائر، في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "لم الشمل العربي".
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