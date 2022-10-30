https://sputnikarabic.ae/20221030/أردوغان-يفتتح-مصنع-أول-سيارة-محلية-تركية-صور-1069623461.html
أردوغان يفتتح مصنع أول سيارة محلية تركية... صور
أردوغان يفتتح مصنع أول سيارة محلية تركية... صور
شهد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أمس السبت، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T07:23+0000
2022-10-30T07:23+0000
2022-10-30T07:23+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046669283_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_ae0ac162347969155f05625231675a77.jpg
وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة "توغ"، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وفي كلمة له في حفل الافتتاح، قال الرئيس التركي: "توغ" هو اسم المشروع الذي يجعلنا نشعر بفرحة تحقيق هذا الحلم المشترك لمستقبل قوي لبلدنا، نشهد تحقيق حلم عمره 60 عاما من خلال إنتاج السيارة المحلية الأولى والتي نقدمها لكم اليوم".وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.ومن المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة "توغ" في شهر فبراير/ شباط 2023، مع بدء المبيعات الأولية، وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأشار الرئيس التنفيذي للمشروع المشترك، غوركان كاراكاس، إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع "توغ" قادرة على تصنيع 100 ألف سيارة سنويا، وأن هدفها المبدئي في 2023 هو زيادة الإنتاج ليصل إلى 17 ألف و18 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة "سي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046669283_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fea1013ef94f9d69afaf85afd88ec007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أردوغان يفتتح مصنع أول سيارة محلية تركية... صور
تابعنا عبر
شهد الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، أمس السبت، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.
وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة "توغ"، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وفي كلمة له في حفل الافتتاح، قال الرئيس التركي: "توغ" هو اسم المشروع الذي يجعلنا نشعر بفرحة تحقيق هذا الحلم المشترك لمستقبل قوي لبلدنا، نشهد تحقيق حلم عمره 60 عاما من خلال إنتاج السيارة المحلية الأولى والتي نقدمها لكم اليوم".
وأردف: "لهذا السبب، نقول إن السيارة المحلية التركية "توغ" تعد بمثابة مصدر فخر واعتزاز مشترك لـ 85 مليون شخص في جميع أنحاء تركيا".
وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.
ومن المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة "توغ" في شهر فبراير/ شباط 2023، مع بدء المبيعات الأولية، وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمشروع المشترك، غوركان كاراكاس، إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع "توغ" قادرة على تصنيع 100 ألف سيارة سنويا، وأن هدفها المبدئي في 2023 هو زيادة الإنتاج ليصل إلى 17 ألف و18 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة "سي".