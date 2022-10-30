https://sputnikarabic.ae/20221030/ألمانيا-تؤكد-أنها-تدرس-مع-الاتحاد-الأوروبي-إدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-في-قوائم-الإرهاب-1069649268.html

ألمانيا تؤكد أنها تدرس مع الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

ألمانيا تؤكد أنها تدرس مع الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن "برلين والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب". 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T20:14+0000

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة إذاعية: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب"، حسب قناة "يورونيوز" الأوروبية.وأضافت بيربوك أنه "لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب".يذكر أن ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين لأراضيها، وذلك بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ردا على وضع حقوق الإنسان في إيران.واستدعت إيران السفير الألماني، الخميس الماضي، واتهمت برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية في ظل انتشار احتجاجات في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) خلال احتجازها في قسم للشرطة.وقالت الخارجية الإيرانية إن ذلك يأتي ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية والتي تعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.وأشارت إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الألمان بالتحريض على الشغب وخرق القانون في إيران بأنها مواقف غير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وتتعارض مع العلاقات الطويلة بين البلدين وهي "غير مقبولة".كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة الماضية، أنها استدعت السفير الإيراني للتشاور وذلك ردا على استدعاء سفيرها في طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن "ألمانيا استدعت السفير الإيراني للتشاور في خطوة مماثلة على استدعاء سفيرها في طهران".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

https://sputnikarabic.ae/20221028/ألمانيا-ترد-على-إيران-بعد-استدعاء-سفيرها-في-طهران-1069580103.html

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