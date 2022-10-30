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أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة "قطر للطاقة"
أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة "قطر للطاقة"
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ‏‏"قطر للطاقة".‏ 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:10+0000
2022-10-30T13:10+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
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العالم العربي
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وينص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وفقا لبيان من وكالة الأنباء القطرية (قنا).ويشمل القرار كذلك أن تضم شركة "قطر للغاز" في عضويتها كل من علي بن أحمد الكواري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة، والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.كما نص القرار الأميري، اليوم الأحد، على أن تكون مدة عضوية مجلس قطر للطاقة 4 سنوات.
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة "قطر للطاقة"

13:10 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / LUCAS JACKSON / POOLأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2022 / LUCAS JACKSON / POOL
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أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ‏‏"قطر للطاقة".‏
وينص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا، وفقا لبيان من وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويشمل القرار كذلك أن تضم شركة "قطر للغاز" في عضويتها كل من علي بن أحمد الكواري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وناصر خليل الجيدة، والشيخ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني، وسعيد مبارك المهندي.
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كما نص القرار الأميري، اليوم الأحد، على أن تكون مدة عضوية مجلس قطر للطاقة 4 سنوات.
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