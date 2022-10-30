https://sputnikarabic.ae/20221030/أنطونوف-إلقاء-اللوم-على-روسيا-لتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-غير-عادل-1069620863.html
أنطونوف يقول إن إلقاء اللوم على روسيا لتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب غير عادل
أنطونوف يقول إن إلقاء اللوم على روسيا لتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب غير عادل
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه من غير العادل إلقاء اللوم على روسيا لوقف مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود، لأن الانسحاب من... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T03:22+0000
2022-10-30T03:22+0000
2022-10-30T03:23+0000
أنطونوف
أخبار روسيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، إن روسيا علقت مشاركتها في صفقة الحبوب في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية استهدف سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، إن واشنطن تحث روسيا على استئناف مشاركتها في مبادرة الحبوب.واتهم بلينكين موسكو بـ "تسليح الغذاء"، قائلا إن "انسحاب روسيا من اتفاق إسطنبول يؤثر بشكل مباشر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأسعار الغذاء العالمية".وأشار إلى أن هناك "تجاهل تام لما كُشف عنه من دلائل على تورط متخصصين عسكريين بريطانيين في تنظيم هجوم الطائرات المسيرة".كانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس، إن التحضير للهجوم الصباحي بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول تم بتوجيه من متخصصين بريطانيين في مدينة أوتشاكوف.وأكد أنطونوف أن روسيا لا تستطيع مواصلة مشاركتها في مبادرة الحبوب وسط مخاوف أمنية خطيرة.وقال "في تعليق تنفيذ الصفقة، ليس من العدل إدانة روسيا. حدث هذا بسبب التصرفات الطائشة للسلطات الأوكرانية. أما بالنسبة للتلميحات حول إشاعة الجوع عالميا، نود أن نذكر دعواتنا المتكررة لإرسال شحنات غذائية أولا وقبل كل شيء إلى البلدان المحتاجة. ومع ذلك، ذهب أغلب سفن الشحن الجاف في إطار "صفقة الحبوب" إلى البلدان المتقدمة".وبحسب السفير الروسي، فإن الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان استقبلت فقط حوالي 3% من المنتجات الزراعية كجزء من مبادرة الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تخطر-منسق-الأمم-المتحدة-لمبادرة-حبوب-البحر-الأسود-بالمخاوف-بشأن-سلامة-حركة-السفن-1069620017.html
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أنطونوف, أخبار روسيا اليوم
أنطونوف, أخبار روسيا اليوم
أنطونوف يقول إن إلقاء اللوم على روسيا لتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب غير عادل
03:22 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 03:23 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إنه من غير العادل إلقاء اللوم على روسيا لوقف مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود، لأن الانسحاب من الصفقة نتج عن عمل غير مسؤول من السلطات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، إن روسيا علقت مشاركتها في صفقة الحبوب
في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية استهدف سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.
وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم السبت، إن واشنطن تحث روسيا على استئناف مشاركتها في مبادرة الحبوب.
واتهم بلينكين موسكو بـ "تسليح الغذاء"، قائلا إن "انسحاب روسيا من اتفاق إسطنبول يؤثر بشكل مباشر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأسعار الغذاء العالمية".
وقال أنطونوف في تصريحات لوسائل الإعلام يوم السبت، "رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول شائن حقا. لم نشهد أي إدانة للأعمال الطائشة لنظام كييف".
وأشار إلى أن هناك "تجاهل تام لما كُشف عنه من دلائل على تورط متخصصين عسكريين بريطانيين في تنظيم هجوم الطائرات المسيرة".
كانت وزارة الدفاع الروسية قالت أمس، إن التحضير للهجوم الصباحي بطائرة بدون طيار على سيفاستوبول تم بتوجيه من متخصصين بريطانيين في مدينة أوتشاكوف.
وأكد أنطونوف أن روسيا لا تستطيع مواصلة مشاركتها في مبادرة الحبوب
وسط مخاوف أمنية خطيرة.
وقال "في تعليق تنفيذ الصفقة، ليس من العدل إدانة روسيا. حدث هذا بسبب التصرفات الطائشة للسلطات الأوكرانية. أما بالنسبة للتلميحات حول إشاعة الجوع عالميا، نود أن نذكر دعواتنا المتكررة لإرسال شحنات غذائية أولا وقبل كل شيء إلى البلدان المحتاجة. ومع ذلك، ذهب أغلب سفن الشحن الجاف في إطار "صفقة الحبوب" إلى البلدان المتقدمة".
وبحسب السفير الروسي، فإن الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان استقبلت فقط حوالي 3% من المنتجات الزراعية كجزء من مبادرة الحبوب.