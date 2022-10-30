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https://sputnikarabic.ae/20221030/إسرائيل-تعلن-وفاة-الفلسطيني-منفذ-عملية-الدهس-شرقي-الضفة-متأثرا-بجراحه-1069646038.html
إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه
إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه
توفي الفلسطيني بركات عودة، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:58+0000
2022-10-30T17:58+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مركز هداسا الطبي عن وفاة منفذ عملية الدهس في غور الأردن، والذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تحييده بالقرب من مكان الهجوم".من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا"، على ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعزيز-قواته-جنوبي-الضفة-الغربية-بعد-وقوع-هجمات-1069640550.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه

17:58 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022
فلسطينيون يشعلون إطارات السيارات في الموقع حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين وقتلهما في مخيم الجلزون للاجئين بالقرب من مدينة رام الله ، الضفة الغربية، يوم 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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توفي الفلسطيني بركات عودة، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مركز هداسا الطبي عن وفاة منفذ عملية الدهس في غور الأردن، والذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تحييده بالقرب من مكان الهجوم".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا"، على ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).
قوات الجيش الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية بعد وقوع هجمات
15:05 GMT
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
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