https://sputnikarabic.ae/20221030/إسرائيل-تعلن-وفاة-الفلسطيني-منفذ-عملية-الدهس-شرقي-الضفة-متأثرا-بجراحه-1069646038.html
إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه
إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه
توفي الفلسطيني بركات عودة، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:58+0000
2022-10-30T17:58+0000
2022-10-30T17:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مركز هداسا الطبي عن وفاة منفذ عملية الدهس في غور الأردن، والذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تحييده بالقرب من مكان الهجوم".من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا"، على ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعزيز-قواته-جنوبي-الضفة-الغربية-بعد-وقوع-هجمات-1069640550.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل تعلن وفاة الفلسطيني منفذ عملية الدهس شرقي الضفة متأثرا بجراحه
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توفي الفلسطيني بركات عودة، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "أعلن مركز هداسا الطبي عن وفاة منفذ عملية الدهس في غور الأردن، والذي نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تحييده بالقرب من مكان الهجوم".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
"استشهاد المواطن بركات موسى عودة (49 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، متأثرا بإصابته البالغة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أريحا"، على ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.