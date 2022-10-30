https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-7-أطفال-أفغان-بجروح-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-مموهة-على-شكل-لعبة-1069620766.html
إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة
إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة
أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين بولاية بغلان الشمالية يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T02:37+0000
2022-10-30T02:37+0000
2022-10-30T02:37+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال الطبيب، إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال في قرية نواباد بمنطقة نهرين يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة "شينخوا".وتعتبر أفغانستان واحدة من أسوأ البلدان الموبوءة بالألغام في العالم، حيث تحصد انفجارات الذخائر غير المنفجرة عشرات الأرواح كل شهر في البلد.
https://sputnikarabic.ae/20221022/طالبان-تعلن-تصفية-6-من-عناصر-داعش-في-كابول-1069338933.html
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أخبار أفغانستان اليوم
إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة
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أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين بولاية بغلان الشمالية يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى محلي، يوم السبت.
وقال الطبيب، إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال
في قرية نواباد بمنطقة نهرين يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.
وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة "شينخوا".
وتعتبر أفغانستان واحدة من أسوأ البلدان الموبوءة بالألغام في العالم، حيث تحصد انفجارات الذخائر غير المنفجرة عشرات الأرواح كل شهر في البلد.