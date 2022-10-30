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https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-7-أطفال-أفغان-بجروح-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-مموهة-على-شكل-لعبة-1069620766.html
إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة
إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة
أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين بولاية بغلان الشمالية يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T02:37+0000
2022-10-30T02:37+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال الطبيب، إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال في قرية نواباد بمنطقة نهرين يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة "شينخوا".وتعتبر أفغانستان واحدة من أسوأ البلدان الموبوءة بالألغام في العالم، حيث تحصد انفجارات الذخائر غير المنفجرة عشرات الأرواح كل شهر في البلد.
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

إصابة 7 أطفال أفغان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة

02:37 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / Wakil Konsarيتنافس المصارعون الأفغان في منافسة تقليدية لمصارعة الطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ملعب "شامان هوزوري" في كابول، أفغانستان 21 أكتوبر 2022.
يتنافس المصارعون الأفغان في منافسة تقليدية لمصارعة الطين خلال عطلة نهاية الأسبوع في ملعب شامان هوزوري في كابول، أفغانستان 21 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Wakil Konsar
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أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين بولاية بغلان الشمالية يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى محلي، يوم السبت.
وقال الطبيب، إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال في قرية نواباد بمنطقة نهرين يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.
وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة "شينخوا".
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وتعتبر أفغانستان واحدة من أسوأ البلدان الموبوءة بالألغام في العالم، حيث تحصد انفجارات الذخائر غير المنفجرة عشرات الأرواح كل شهر في البلد.
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