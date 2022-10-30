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إيران تصف موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية بـ "الداعم للكيان الصهيوني"
إيران تصف موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية بـ "الداعم للكيان الصهيوني"
وصفت إيران موقف مجلس الأمن الدولي من القضية الفلسطينية بأنه موقف داعم لـ "الكيان الصهيوني". 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:43+0000
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ووفقا لما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرواني، أن موقف مجلس الأمن يعتبر داعما لـ "الكيان الصهيوني".وقال: "الموقف الحالي لمجلس الأمن الدولي وتقاعسه، لن يحقق سوى مزيد من الدعم للكيان الصهيوني من أجل الاستمرار في سياساته القمعية والعنصرية داخل فلسطين المحتلة".وشدد السفير الإيراني على أن "الشعب الفلسطيني اليوم بأمس الحاجة إلى دعم فاعل وحاسم من قبل مجلس الأمن الدولي ليضع حدا للعدوان والاحتلال الذي يمر به هذا الشعب".وفيما لفت مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن "المواقف المتضامنة وحدها لا تفي بالغرض"، فقد شدد على أن بلاده "تعتبر الدفاع عن حق فلسطين المشروع في مواجهة سياسات القمع واعتداءات هذا الكيان القائم على الفصل العنصري، من واجباتها وستواصل المضي على هذا النهج الرسالي حتى نهاية الاحتلال".وقال: "قطاع غزة، تحول اليوم إلى أكبر سجن في العالم؛ حيث أعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين يعيشون الحرمان وانتهاك حقوقهم الاساسية"، مشيرًا إلى مضي "74 عاما على استمرار هذه الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، من دون توقف، والاحتلال ما زال قائما، بينما لم يواجه كيان الفصل العنصري الصهيوني أي عقاب على سياساته القمعية".طالع أيضا: إيران توجه رسائل للأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ووزراء بعض الدول بشأن الإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

إيران تصف موقف مجلس الأمن من القضية الفلسطينية بـ "الداعم للكيان الصهيوني"

09:43 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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وصفت إيران موقف مجلس الأمن الدولي من القضية الفلسطينية بأنه موقف داعم لـ "الكيان الصهيوني".
ووفقا لما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرواني، أن موقف مجلس الأمن يعتبر داعما لـ "الكيان الصهيوني".
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وقال: "الموقف الحالي لمجلس الأمن الدولي وتقاعسه، لن يحقق سوى مزيد من الدعم للكيان الصهيوني من أجل الاستمرار في سياساته القمعية والعنصرية داخل فلسطين المحتلة".
وشدد السفير الإيراني على أن "الشعب الفلسطيني اليوم بأمس الحاجة إلى دعم فاعل وحاسم من قبل مجلس الأمن الدولي ليضع حدا للعدوان والاحتلال الذي يمر به هذا الشعب".

تصريحات إرواني جاءت خلال كلمة له في اجتماع مجلس الأمن الذي تم تخصيصه لمناقشة آخر التطورات في الشرق الأوسط مع التركيز على الملف الفلسطيني.

وفيما لفت مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن "المواقف المتضامنة وحدها لا تفي بالغرض"، فقد شدد على أن بلاده "تعتبر الدفاع عن حق فلسطين المشروع في مواجهة سياسات القمع واعتداءات هذا الكيان القائم على الفصل العنصري، من واجباتها وستواصل المضي على هذا النهج الرسالي حتى نهاية الاحتلال".
وقال: "قطاع غزة، تحول اليوم إلى أكبر سجن في العالم؛ حيث أعداد كبيرة من النساء والأطفال الذين يعيشون الحرمان وانتهاك حقوقهم الاساسية"، مشيرًا إلى مضي "74 عاما على استمرار هذه الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، من دون توقف، والاحتلال ما زال قائما، بينما لم يواجه كيان الفصل العنصري الصهيوني أي عقاب على سياساته القمعية".
طالع أيضا: إيران توجه رسائل للأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ووزراء بعض الدول بشأن الإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين
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