https://sputnikarabic.ae/20221030/اجتماع-مرتقب-بين-مسؤولي-وزارتي-خارجیة-الكويت-وإيران-1069628429.html
اجتماع مرتقب بين مسؤولي وزارتي خارجیة الكويت وإيران
اجتماع مرتقب بين مسؤولي وزارتي خارجیة الكويت وإيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأنه سوف يعقد اجتماع قنصلي مشترك بین إيران والکويت بعد ما یقارب 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:04+0000
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وذكرت وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الاثنين في الكويت بمشارکة مسؤولي وزارتي خارجیة البلدین.وأضافت الوكالة أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع عدة قضایا، بینها إصدار تأشیرات دخول للمواطنین الإيرانيين وبعض المشاکل المتعلقة بالرعایا الإيرانيين في الكویت ومسألة السفن التجاریة.ووفقا لـ"إسنا"، یترأس الوفد الإيراني في الاجتماع المدیر العام للشؤون القنصلیة في الخارجية الإيرانية.وکان من المقرر أن یقام الاجتماع، خلال الشهر الماضي، لکن تم إرجاؤه بسبب حدوث بعض التغییرات خاصة في الخارجية الإيرانية.يذكر أنه، في أغسطس/آب الماضي، عينت الكويت أول سفير لها لدى إيران بعد أكثر من 6 سنوات من قطع العلاقات تضامنا مع السعودية التي قطعت علاقاتها مع إيران في 2016.
https://sputnikarabic.ae/20220823/بعد-الإمارات-والكويت-ما-دلالات-التقارب-الخليجي-مع-إيران-وسر-التوقيت-1066777246.html
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إيران, أخبار إيران, الكويت, أخبار الكويت اليوم
إيران, أخبار إيران, الكويت, أخبار الكويت اليوم
اجتماع مرتقب بين مسؤولي وزارتي خارجیة الكويت وإيران
11:04 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 11:06 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأنه سوف يعقد اجتماع قنصلي مشترك بین إيران والکويت بعد ما یقارب 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين.
وذكرت
وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الاثنين في الكويت بمشارکة مسؤولي وزارتي خارجیة البلدین.
وأضافت الوكالة أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماع عدة قضایا، بینها إصدار تأشیرات دخول للمواطنین الإيرانيين وبعض المشاکل المتعلقة بالرعایا الإيرانيين في الكویت
ومسألة السفن التجاریة.
ووفقا لـ"إسنا"، یترأس الوفد الإيراني في الاجتماع المدیر العام للشؤون القنصلیة في الخارجية الإيرانية.
وکان من المقرر أن یقام الاجتماع، خلال الشهر الماضي، لکن تم إرجاؤه بسبب حدوث بعض التغییرات خاصة في الخارجية الإيرانية.
يذكر أنه، في أغسطس/آب الماضي، عينت الكويت
أول سفير لها لدى إيران
بعد أكثر من 6 سنوات من قطع العلاقات تضامنا مع السعودية التي قطعت علاقاتها مع إيران في 2016.