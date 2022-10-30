https://sputnikarabic.ae/20221030/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تدافع-سيئول-إلى-151-قتيلا-1069623130.html
ارتفاع حصيلة ضحايا تدافع سيئول إلى 151 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا تدافع سيئول إلى 151 قتيلا
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن أكثر من 150 شخصا قتلوا خلال حادث تدافع الهالوين في وسط العاصمة سيئول. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T07:14+0000
2022-10-30T07:14+0000
2022-10-30T07:14+0000
كوريا الجنوبية
حادثة تدافع
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وقالت إدارة الدفاع المدني إن 151 شخصا على الأقل، من بينهم 19 أجنبيا قتلوا في التدافع الذي وقع في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.وأوضحت أن معظم الضحايا، فتيات في العشرينات من أعمارهن، مضيفةً أن 89 شخصا أصيبوا في الحادث.ذكرت وزارة الداخلية أن معظم الضحايا تم تحدد هويتهم حاليا.وشهد حي إتايوان احتشادًا بالغًا، حيث قدرت الشرطة أن ما يزيد على 100 ألف شخص معظمهم في سن المراهقة والعشرينات من أعمارهم شاركوا في الاحتفال بالهالوين، ليلة السبت، وهو ما أدى إلى انسداد الأزقة الضيقة في المنطقة والشوارع المتعرجة.وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أفادت، في وقت سابق، نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "146 قتيلًا و150 مصابًا في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين بحي إيتايوون في سيئول".وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221029/ماكرون-يؤكد-وقوف-فرنسا-بجانب-سيئول-بعد-حادث-التدافع-1069618804.html
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كوريا الجنوبية, حادثة تدافع
كوريا الجنوبية, حادثة تدافع
ارتفاع حصيلة ضحايا تدافع سيئول إلى 151 قتيلا
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن أكثر من 150 شخصا قتلوا خلال حادث تدافع الهالوين في وسط العاصمة سيئول.
وقالت إدارة الدفاع المدني إن 151 شخصا على الأقل، من بينهم 19 أجنبيا قتلوا في التدافع الذي وقع في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وأوضحت أن معظم الضحايا، فتيات في العشرينات من أعمارهن، مضيفةً أن 89 شخصا أصيبوا في الحادث.
ذكرت وزارة الداخلية أن معظم الضحايا تم تحدد هويتهم حاليا.
وشهد حي إتايوان احتشادًا بالغًا، حيث قدرت الشرطة أن ما يزيد على 100 ألف شخص معظمهم في سن المراهقة والعشرينات من أعمارهم شاركوا في الاحتفال بالهالوين
، ليلة السبت، وهو ما أدى إلى انسداد الأزقة الضيقة في المنطقة والشوارع المتعرجة.
وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أفادت، في وقت سابق، نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "146 قتيلًا و150 مصابًا في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين بحي إيتايوون في سيئول".
وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.
وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.