https://sputnikarabic.ae/20221030/استهداف-مركز-دوفر-البريطاني-للهجرة-بمقذوفات-حارقة-1069639539.html
استهداف مركز دوفر البريطاني للهجرة بمقذوفات حارقة
استهداف مركز دوفر البريطاني للهجرة بمقذوفات حارقة
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنه تم استهداف مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة بإلقاء مقذوفات حارقة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T14:47+0000
2022-10-30T14:47+0000
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ونقلت شبكة "يورو نيوز" عن الشرطة أن التحقيقات كشفت عن أن "اثنين إلى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب دائرة الهجرة في وزارة الداخلية".وفي وقت سابق، قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إن المملكة المتحدة فيها عدد كبير جدا من العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، وأعداد كبيرة جدا من الطلاب الدوليين الذين غالبا ما يجلبون معالين معهم.وأشارت في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن الحكومة البريطانية تهدف إلى الالتزام بتعهد انتخابات 2019 بخفض صافي الهجرة في البلاد.وقال وزير المالية، كواسي كوارتنغ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الحكومة البريطانية تتطلع إلى مراجعة سياسة الهجرة كجزء من محاولة لتعزيز النمو، في أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقيّدة للغاية، خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة الأجر.
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أخبار العالم الآن, بريطانيا
أخبار العالم الآن, بريطانيا
استهداف مركز دوفر البريطاني للهجرة بمقذوفات حارقة
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنه تم استهداف مكاتب مركز دوفر البريطاني للهجرة بإلقاء مقذوفات حارقة.
ونقلت شبكة
"يورو نيوز" عن الشرطة أن التحقيقات كشفت عن أن "اثنين إلى ثلاثة مقذوفات حارقة ألقيت على مكاتب دائرة الهجرة في وزارة الداخلية".
وأضافت الشرطة أن نتائج التحقيقات أفادت بإصابة شخص بجروح طفيفة موضحة أنه "تم تحديد هوية ومكان المشتبه به".
وفي وقت سابق، قالت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية، إن المملكة المتحدة فيها عدد كبير جدا من العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، وأعداد كبيرة جدا من الطلاب الدوليين الذين غالبا ما يجلبون معالين معهم.
وأشارت في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن الحكومة البريطانية تهدف إلى الالتزام بتعهد انتخابات 2019 بخفض صافي الهجرة في البلاد.
وقال وزير المالية، كواسي كوارتنغ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الحكومة البريطانية تتطلع إلى مراجعة سياسة الهجرة كجزء من محاولة لتعزيز النمو، في أعقاب شكاوى من مجموعات الأعمال من أن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مقيّدة للغاية، خاصة بالنسبة للوظائف منخفضة الأجر.