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https://sputnikarabic.ae/20221030/الأردن-حجم-الدين-العام-يصل-إلى-نحو-110--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1069624251.html
الأردن... حجم الدين العام يصل إلى نحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي
الأردن... حجم الدين العام يصل إلى نحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي
كشفت تقارير أردنية، اليوم الأحد، عن بلوغ إجمالي الدين العام بلغ 109.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى شهر نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.‏ 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:21+0000
2022-10-30T08:21+0000
أخبار الأردن
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ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لبيانات من وزارة المالية الأردنية اطلعت عليها قناة "المملكة" الأردنية.وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.كما أنه وفي خلال 8 أشهر، ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل إلى 1.29 مليار دينار في 8 أشهر، بعد أن كانت 381 مليون دينار.
https://sputnikarabic.ae/20220412/الأردن-انخفاض-الدين-المحلي-244-مليون-دينار-1061104864.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن... حجم الدين العام يصل إلى نحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي

08:21 GMT 30.10.2022
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN  / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
العاصمة الأردنية عمان
© Sputnik . MIKHAEEL ALAEDDIN
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كشفت تقارير أردنية، اليوم الأحد، عن بلوغ إجمالي الدين العام بلغ 109.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى شهر نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.‏
ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لبيانات من وزارة المالية الأردنية اطلعت عليها قناة "المملكة" الأردنية.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
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كما أنه وفي خلال 8 أشهر، ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل إلى 1.29 مليار دينار في 8 أشهر، بعد أن كانت 381 مليون دينار.
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