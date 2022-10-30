https://sputnikarabic.ae/20221030/الأردن-مرسومان-ملكيان-بحل-مجلس-الأعيان-وإعادة-تشكيله-1069637904.html
الأردن... مرسومان ملكيان بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله
الأردن... مرسومان ملكيان بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسومين ملكيين يقضي أحدهما بحل مجلس الأعيان، والآخر بإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T14:24+0000
2022-10-30T14:24+0000
2022-10-30T14:24+0000
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وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة "عمون": "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022".وأضاف البيان أن مرسوما ملكيا صدر بتعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان بما في ذلك الرئيس فيصل الفايز الذي أصدر الملك في سبتمبر/ أيلول الماضي مرسوما بتعيينه لولاية ثانية.ومجلس الأعيان هو الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، ويتألف من 65 عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك وفقا لما ينص عليه الدستور الأردني.وتم تعيين المجلس المنحل في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، لولاية مدتها 4 سنوات، قبل أن يحله الملك اليوم.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن... مرسومان ملكيان بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله
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أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مرسومين ملكيين يقضي أحدهما بحل مجلس الأعيان، والآخر بإعادة تشكيله برئاسة فيصل الفايز.
وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة
"عمون": "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الأول 2022".
وأضاف البيان أن مرسوما ملكيا صدر بتعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان بما في ذلك الرئيس فيصل الفايز الذي أصدر الملك في سبتمبر/ أيلول الماضي مرسوما بتعيينه لولاية ثانية.
ومجلس الأعيان
هو الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، ويتألف من 65 عضوا يتم تعيينهم من قبل الملك وفقا لما ينص عليه الدستور الأردني.
وتم تعيين المجلس المنحل في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، لولاية مدتها 4 سنوات، قبل أن يحله الملك اليوم.