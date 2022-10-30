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https://sputnikarabic.ae/20221030/البنك-الدولي-يرصد-ارتفاعا-نسبته-32-في-أسعار-الأغذية-بالأردن-1069641614.html
البنك الدولي يرصد ارتفاعا نسبته 3.2% في أسعار الأغذية بالأردن
البنك الدولي يرصد ارتفاعا نسبته 3.2% في أسعار الأغذية بالأردن
أعلن البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن شهدت ارتفاعا نسبته 3.2% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بـ 3% في أغسطس/آب. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:27+0000
2022-10-30T15:27+0000
أخبار الأردن
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وبحسب بيانات للبنك، نشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، ارتفعت أسعار الأغذية أيضا مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة وصلت 1.5%، في المملكة التي تستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.وأشارت البيانات ذاتها، إلى أن معدلات التضخم في الأردن وصلت في أغسطس الماضي 5.4% وهو أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات، قبل أن يستقر نسبيا في الشهر الماضي.وارتفعت أسعار المساكن إلى 9.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في أغسطس.وفي وقت سابق، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الذي كشف عن ارتفاع أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، والنقل بنسبة 6.90%، والإيجارات بنسبة 4.48%، والثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.وكانت تقارير رسمية أردنية قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن إجمالي الدين العام بلغ 109.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.‏ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لبيانات من وزارة المالية الأردنية اطلعت عليها قناة "المملكة" الأردنية.وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الأردن-حجم-الدين-العام-يصل-إلى-نحو-110--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1069624251.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

البنك الدولي يرصد ارتفاعا نسبته 3.2% في أسعار الأغذية بالأردن

15:27 GMT 30.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن شهدت ارتفاعا نسبته 3.2% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بـ 3% في أغسطس/آب.
وبحسب بيانات للبنك، نشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، ارتفعت أسعار الأغذية أيضا مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة وصلت 1.5%، في المملكة التي تستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.
وأشارت البيانات ذاتها، إلى أن معدلات التضخم في الأردن وصلت في أغسطس الماضي 5.4% وهو أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات، قبل أن يستقر نسبيا في الشهر الماضي.
وارتفعت أسعار المساكن إلى 9.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في أغسطس.
وفي وقت سابق، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الذي كشف عن ارتفاع أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، والنقل بنسبة 6.90%، والإيجارات بنسبة 4.48%، والثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الأردن... حجم الدين العام يصل إلى نحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي
08:21 GMT
وكانت تقارير رسمية أردنية قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن إجمالي الدين العام بلغ 109.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.‏
ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لبيانات من وزارة المالية الأردنية اطلعت عليها قناة "المملكة" الأردنية.
وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
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