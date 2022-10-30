https://sputnikarabic.ae/20221030/البنك-الدولي-يرصد-ارتفاعا-نسبته-32-في-أسعار-الأغذية-بالأردن-1069641614.html

البنك الدولي يرصد ارتفاعا نسبته 3.2% في أسعار الأغذية بالأردن

البنك الدولي يرصد ارتفاعا نسبته 3.2% في أسعار الأغذية بالأردن

أعلن البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن شهدت ارتفاعا نسبته 3.2% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بـ 3% في أغسطس/آب. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T15:27+0000

2022-10-30T15:27+0000

2022-10-30T15:27+0000

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وبحسب بيانات للبنك، نشرتها قناة "المملكة" الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، ارتفعت أسعار الأغذية أيضا مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة وصلت 1.5%، في المملكة التي تستورد غذاء بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.وأشارت البيانات ذاتها، إلى أن معدلات التضخم في الأردن وصلت في أغسطس الماضي 5.4% وهو أعلى مستوى لها خلال 4 سنوات، قبل أن يستقر نسبيا في الشهر الماضي.وارتفعت أسعار المساكن إلى 9.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، من 9.2٪ على أساس سنوي في أغسطس.وفي وقت سابق، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الذي كشف عن ارتفاع أسعار مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30%، والنقل بنسبة 6.90%، والإيجارات بنسبة 4.48%، والثقافة والترفية بنسبة 14.39% والصحة بنسبة 7.00%.وكانت تقارير رسمية أردنية قد كشفت في وقت سابق اليوم، أن إجمالي الدين العام بلغ 109.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.‏ووصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لبيانات من وزارة المالية الأردنية اطلعت عليها قناة "المملكة" الأردنية.وأشارت البيانات إلى أن رصيد الدين العام حتى نهاية أغسطس من العام الحالي وصل إلى 29.59 مليار دينار، أو ما نسبته 87.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الأردن-حجم-الدين-العام-يصل-إلى-نحو-110--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1069624251.html

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