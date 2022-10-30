https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعزيز-قواته-جنوبي-الضفة-الغربية-بعد-وقوع-هجمات-1069640550.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية بعد وقوع هجمات
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية بعد وقوع هجمات
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب وقوع هجومين أسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين، بينهم 5 جنود. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:05+0000
2022-10-30T15:05+0000
2022-10-30T15:05+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش قوله: "بعد تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز لواء يهودا الإقليمي بقوات إضافية".وذكرت الصحيفة أن قرار الجيش يأتي بعد عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وعملية دهس في منحدر البحر الميت.و"لواء يهودا الإقليمي"، هو قوات من الجيش الإسرائيلي تنشط في منطقة جنوبي الضفة لاسيما في الخليل.ومساء أمس السبت، فتح الفلسطيني محمد الجعبري النار من بندقية "إم-16" داخل كريات أربع في الخليل ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نفذ فلسطيني عملية دهس قرب مدينة أريحا في منطقة البحر الميت ما أسفر عن إصابة 5 جنود.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مقتل-مستوطن-إسرائيلي-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-عملية-إطلاق-نار-جنوبي-الضفة-1069616186.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية بعد وقوع هجمات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تعزيز قواته جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب وقوع هجومين أسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين، بينهم 5 جنود.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية عن متحدث باسم الجيش قوله: "بعد تقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، تقرر تعزيز لواء يهودا الإقليمي بقوات إضافية".
وذكرت الصحيفة أن قرار الجيش يأتي بعد عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وعملية دهس في منحدر البحر الميت.
و"لواء يهودا الإقليمي"، هو قوات من الجيش الإسرائيلي تنشط في منطقة جنوبي الضفة لاسيما في الخليل.
ومساء أمس السبت، فتح الفلسطيني محمد الجعبري
النار من بندقية "إم-16" داخل كريات أربع في الخليل ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نفذ فلسطيني عملية دهس
قرب مدينة أريحا في منطقة البحر الميت ما أسفر عن إصابة 5 جنود.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" إن فلسطينيا سارع بسيارته تجاه عناصره الذين كانوا موجودين في موقف للحافلات بالقرب من مفرق النبي موسى، ثم دهس مجددا جنودا كانوا موجودين بالقرب من مفرق الموج، قبل أن يتم تحييده.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين بجروح من متوسطة إلى طفيفة وثلاثة جنود بجروح طفيفة.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.