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https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فرض-إغلاق-شامل-على-الضفة-ومعابر-غزة-يوم-الانتخابات-1069644126.html
الجيش الإسرائيلي يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة يوم الانتخابات
الجيش الإسرائيلي يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة يوم الانتخابات
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر الحدودية في قطاع غزة خلال الانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها إسرائيل بعد... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T17:05+0000
2022-10-30T17:05+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وقال الجيش في بيان نشره على "تويتر": "بناء على تقدير الوضع وعلى توصية من الجهاز الأمني، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وإغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات".وأوضح أن الإغلاق سيبدأ بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء عند منتصف الليل.وتابع الجيش الإسرائيلي: "أثناء الإغلاق، سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بموجب موافقة منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".ومن المقرر أن تشهد إسرائيل يوم الثلاثاء، انتخابات برلمانية لاختيار 120 نائبا بالكنيست، وستكون هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات وسط حالة من الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
إسرائيل
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة يوم الانتخابات

17:05 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر الحدودية في قطاع غزة خلال الانتخابات البرلمانية المقرر أن تشهدها إسرائيل بعد غد الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان نشره على "تويتر": "بناء على تقدير الوضع وعلى توصية من الجهاز الأمني، صادق المستوى السياسي على فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وإغلاق المعابر في قطاع غزة يوم الانتخابات".
وأوضح أن الإغلاق سيبدأ بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء عند منتصف الليل.
وتابع الجيش الإسرائيلي: "أثناء الإغلاق، سيسمح بمرور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط بموجب موافقة منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية".
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل يوم الثلاثاء، انتخابات برلمانية لاختيار 120 نائبا بالكنيست، وستكون هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات وسط حالة من الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي.
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد إطلاق الأولى عملية عسكرية واسعة في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين، فيما يرد مسلحون فلسطينيون بمحاولة استهداف جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
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