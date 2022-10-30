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الجيش الروسي يدمر6192 دبابة ومدرعة أوكرانية و328 مقاتلة منذ بداية العملية الخاصة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/الجيش-الروسي-يدمر-منذ-بداية-العملية-الخاصة-6192-دبابة-ومدرعة-أوكرانية--1069632869.html
الجيش الروسي يدمر6192 دبابة ومدرعة أوكرانية و328 مقاتلة منذ بداية العملية الخاصة
الجيش الروسي يدمر6192 دبابة ومدرعة أوكرانية و328 مقاتلة منذ بداية العملية الخاصة
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن الحصيلة النهائية لخسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرة إلى تدمير 6192 دبابة ومدرعة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T11:56+0000
2022-10-30T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 328 طائرة و167 طائرة هليكوبتر (مروحية) و2380 طائرة بدون طيار".وأشار البيان إلى تدمير "384 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و6192 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و879 قاذفة لإطلاق الصواريخ المتعددة و3537 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 6898 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وبينت الدفاع الروسية أنه في "سياق المعارك المضادة لبطاريات (الصواريخ الأوكرانية) في منطقة شيفتشينكوفكا بمقاطعة خيرسون، استهدفت بطارية مدفعية من مدافع الهاوتزر الأمريكية (إم 777). واستهدفت قاذفتان من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي المتعدد هيمارس بالقرب من مدينة زابوروجيه".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة من نظام الصواريخ الألمانية (مارس 2)، وتدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة نيكولايف.
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الجيش الروسي يدمر6192 دبابة ومدرعة أوكرانية و328 مقاتلة منذ بداية العملية الخاصة

11:56 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 30.10.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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يتبع
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن الحصيلة النهائية لخسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشيرة إلى تدمير 6192 دبابة ومدرعة قتالية مصفحة حتى اليوم.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في المجموع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 328 طائرة و167 طائرة هليكوبتر (مروحية) و2380 طائرة بدون طيار".
وأشار البيان إلى تدمير "384 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و6192 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و879 قاذفة لإطلاق الصواريخ المتعددة و3537 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 6898 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وبينت الدفاع الروسية أنه في "سياق المعارك المضادة لبطاريات (الصواريخ الأوكرانية) في منطقة شيفتشينكوفكا بمقاطعة خيرسون، استهدفت بطارية مدفعية من مدافع الهاوتزر الأمريكية (إم 777). واستهدفت قاذفتان من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي المتعدد هيمارس بالقرب من مدينة زابوروجيه".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاذفة صواريخ متعددة من نظام الصواريخ الألمانية (مارس 2)، وتدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة نيكولايف.
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