https://sputnikarabic.ae/20221030/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-الأعداء-بـالرد-في-الميدان-1069639681.html

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الأعداء بـ"الرد في الميدان"

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الأعداء بـ"الرد في الميدان"

أدان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، "الحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد أحمد بن موسى في مدينة شيراز، وراح ضحيته عدد من... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T14:50+0000

2022-10-30T14:50+0000

2022-10-30T14:50+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال تنكسيري، في كلمة أمام جمع من قادة ومسؤولي القوة البحرية للحرس الثوري، "أصبحنا أكثر قوة بفضل الثورة الإسلامية، وسنصبح أقوى يوما بعد يوم ولا نمازح أحدا، ومن يمس أمننا سنسحق أمنه وسنقطع جذور التهديدات من خلال مراقبتها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ولفت إلى أن "الأعداء يظنون أنهم قادرون على إيقاف تقدم وتطور الشعب الإيراني من خلال عمل غير عقلاني وجبان مثل الإرهاب الأعمى الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى في شيراز جنوبي ايران والذي إدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء المظلومين من زوار المرقد".وختم تنكسيري بالقول إن إيران "سترد على الأعداء في الميدان، وماضية في طريق التقدم وستواجه المجرمين"، مضيفا: "لن نتجاهل مهمتنا الرئيسية المتمثلة في إحباط التهديدات والحفاظ على مستوى الاستقرار الأمني ​​وتحسينه في مضيق هرمز والخليج".وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.وأوضح التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها".جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، بهجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد.كما يأتي ذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.

https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-شيراز-الإرهابي-1069590028.html

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