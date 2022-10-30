https://sputnikarabic.ae/20221030/الحكومة-الإيرانية-تؤكد-أنها-تفرق-بين-المحتجين-ومثيري-الفوضى-1069625453.html
الحكومة الإيرانية تؤكد أنها تفرق بين المحتجين و"مثيري الفوضى"
الحكومة الإيرانية تؤكد أنها تفرق بين المحتجين و"مثيري الفوضى"
أكدت الحكومة الإيرانية قدرتها على التفريق بين المحتجين وبين من وصفتهم بـ "مثيري الفوضى" داخل البلاد. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:59+0000
2022-10-30T08:59+0000
2022-10-30T08:59+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي، أن حكومته قادرة على ان تفرق بين "المحتجين وبين مثيري الشغب والفوضى".تصريحات جهرمي جاءت خلال حضوره اجتماعا مع مسؤولي التنظيمات الطلابية في جامعات مدينة شيراز.وخاطب جهرمي الطلاب الحاضرين، مشددًا على ضرورة "مطالعة وثيقة التغيير التي وضعتها الحكومة"، لافتًا إلى أن "خطة الحكومة واضحة، وليست لديها خطة سرية، وقد تم تحديد 27 أولوية في وثيقة التغيير، وإحدى هذه الأولويات هي حكم الشعب".وعن رؤية الحكومة لمثل هذه الاحتجاجات، قال: "تحليل الحكومة هو أن هناك استياء وأن الاحتجاج ناجم من هذا الموضوع بالذات".لكن جهرمي استدرك، قائلا: "ولكن الفوضى وإثارة الشغب والقتل والتخريب وانتهاك الحرمات و... لا ينشأ من الاستياء، بل هو أمر مخطط له من أجل الإهانة ومحاربة المقدسات".طالع أيضا: عبد اللهيان: الاحتجاجات لن تغير النظام في إيران وكل شيء تحت السيطرة
https://sputnikarabic.ae/20221012/إيران-تعاني-من-اضطراب-كبير-في-خدمة-الإنترنت-وسط-دعوات-لتجدد-الاحتجاجات-1068931440.html
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
الحكومة الإيرانية تؤكد أنها تفرق بين المحتجين و"مثيري الفوضى"
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أكدت الحكومة الإيرانية قدرتها على التفريق بين المحتجين وبين من وصفتهم بـ "مثيري الفوضى" داخل البلاد.
ووفقا لتصريحات
نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أوضح المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي، أن حكومته قادرة على ان تفرق بين "المحتجين وبين مثيري الشغب والفوضى".
تصريحات جهرمي جاءت خلال حضوره اجتماعا مع مسؤولي التنظيمات
الطلابية في جامعات مدينة شيراز.
وخاطب جهرمي الطلاب الحاضرين، مشددًا على ضرورة "مطالعة وثيقة التغيير التي وضعتها الحكومة"، لافتًا إلى أن "خطة الحكومة واضحة، وليست لديها خطة سرية، وقد تم تحديد 27 أولوية في وثيقة التغيير، وإحدى هذه الأولويات هي حكم الشعب".
وقال: "جميع الأفراد وخاصة الطلبة الجامعيين يمكنهم أن يقدموا الحلول بشأن القضايا والأولويات، وبالطبع لهم الحق أن يطالبوا بتنفيذ برامج وثيقة التغيير على أرض الواقع".
وعن رؤية الحكومة لمثل هذه الاحتجاجات، قال: "تحليل الحكومة هو أن هناك استياء وأن الاحتجاج ناجم من هذا الموضوع بالذات".
لكن جهرمي استدرك
، قائلا: "ولكن الفوضى وإثارة الشغب والقتل والتخريب وانتهاك الحرمات و... لا ينشأ من الاستياء، بل هو أمر مخطط له من أجل الإهانة ومحاربة المقدسات".