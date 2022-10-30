https://sputnikarabic.ae/20221030/الخلافات-بين-كردستان-وبغداد-عقبات-كبرى-أمام-الحكومة-العراقية-الجديدة-هل-يحسمها-السوداني؟-1069644693.html

الخلافات بين كردستان وبغداد.. عقبات كبرى أمام الحكومة العراقية الجديدة... هل يحسمها السوداني؟

الخلافات بين كردستان وبغداد.. عقبات كبرى أمام الحكومة العراقية الجديدة... هل يحسمها السوداني؟

ينتظر إقليم كردستان شمالي العراق من الحكومة الجديدة في بغداد بقيادة محمد شياع السوداني قرارات حاسمة بشأن الملفات العالقة منذ سنوات طويلة، التي تتنوع بين النفط... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T17:19+0000

2022-10-30T17:19+0000

2022-10-30T17:19+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069496517_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_002107eb95a5da21dcba05e7f8801530.jpg

هل تنجح تلك الحكومة في تخطي تلك العقبات الكبرى وتجاوز التأثيرات الإقليمية والدولية وإنقاذ البلاد من السيناريو الأخطر الذي ينتظر العراق، حال فشل تلك الحكومة في وضع البلاد على أولى خطوات الحل، نظرا لأن الشارع والتيار الصدري "المعارضة" لن ينتظروا طويلا، إذا ما عجزت تلك الحكومة عن الحد الأدنى من استقلال القرار في تلك المرحلة على الأقل؟بداية، يقول عضو الميثاق الوطني للتغيير في العراق، عبد القادر النايل، إن "الملفات العالقة بين أربيل والحكومات السابقة معقدة ومتنوعة، ولم تتمكن أي حكومة من الإقدام على حل أي أزمة إنما ساهموا جميعا في تفاقم هذه الأزمات وتطورها باتجاهات سلبية، لأنه بغض النظر عن النوايا السلبية لرؤساء الوزراء السابقين، فإن هناك عاملا إقليما هو إيران أيضا لا يسمح باتخاذ القرارات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة فالقرار العراقي مرتبط خارجيا أيضا.المالكي والأكراد مجدداوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "السلطة في كردستان لديها تجربة واقعية عندما فازت القائمة العراقية بالانتخابات لعام 2010، اتفق نوري المالكي مع الأحزاب الكردية على إقصاء إياد علاوي مقابل امتيازات تعهد المالكي بتنفيذها لصالح أربيل، وبعد أن تولى المالكي رئاسة الوزراء انقلب ونقض جميع التزاماته مع الأحزاب الكردية ولم ينفذ شيئا، والآن المالكي هو المتحكم بحكومة محمد شياع السوداني القيادي بحزب الدعوة واليد اليمنى له، وهنا أؤكد أن أربيل ستلدغ مرة ثانية بتعهدات السوداني بعد إكمال انتخابه ولن ينفذ أي وعد أو التزام مطلقا".وأوضح النايل، أن "الذي يدقق جيدا في التزامات السوداني لكردستان العراق، يجد أن عودة البشمركة إلى كركوك أو إقرار قانون الغاز والنفط أو دفع رواتب موظفي كردستان هي مشاكل ستعود للواجهة، لأنها غير قابلة للتنفيذ وسنعود للمربع الأول حيث ستطالب حكومة بغداد بتسليم العائدات المالية من تصدير نفط كردستان والقانون لايمكن تمريره بالصيغة الحالية، لأن إيران ستقف ضده فضلا عن الأحزاب والمليشيات في الإطار التنسيقي".وتابع: "ستبقى رواتب الموظفين في كردستان ورقة مساومة وضغط يناور بها السوداني خلال فترة بقائه في الحكم، ولن يدفع أي من الموازنات المالية التي تطالب بها أربيل مطلقا لأنها ستصطدم بقرارات مسبقة تحتاج إلى تعديل برلماني، والإطار التنسيقي بكل تشكيلاته يعمل على إضعاف البارزاني وتقوية محور الطالباني في الفترة القادمة".وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن الأزمات المالية تتفاقم بين أربيل وبغداد، وقريبا ستظهر المشاكل التي سيحاول السوداني إعطاء الوعود الوهمية لكسب الوقت وبسط سيطرته أكثر في الأشهر القادمة.الإشكاليات المتراكمةمن جانبه، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود: "دعنا نبدأ من حيث بدأت المشاورات بعد انسحاب التيار الصدري واستقالة أعضائه في البرلمان، ومنح حليفيه في السيادة وفي الديمقراطي الكردستاني حرية العمل خارج الائتلاف الذي تشكل من الائتلاف الثلاثي "إنقاذ وطن"، بعد هذا بدأت مشاورات ما بين الإطار التنسيقي وبين الحزب الديمقراطي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "وقدم الحزب الديمقراطي مشروعه بمسألة تشكيل الحكومة الائتلافية والتعاون مع الإطار التنسيقي، ليس بشروط ولكن بوضع خريطة طريق لحل الإشكاليات المتراكمة بين أربيل وبغداد وفي مقدمتها، ما يتعلق بالطاقة سواء النفط والغاز والاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز خلال فترة لا تزيد عن سنة بالتأكيد أو ستة أشهر، ووضع هذا القانون بحيث يحافظ على حقوق الإقليم ضمن الدستور العراقي فيما يتعلق بالطاقة".وتابع محمود: "الشيء الثاني المتعلق بالمناطق خارج إدارة الإقليم والمسماة بـ "المتنازع عليها"، التي تسيطر عليها الميليشيات والحشد الشعبي في سنجار وفي كركوك و خانقين وبعض المناطق الأخرى، هذه أيضا واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تقع ضمن المادة 140 التي تسببت الأنظمة السابقة، والحكومات السابقة في عدم تطبيقها".واستطرد: "الملف الثالث الذي يحتاج إلى حلول أيضا، هو حصة كردستان من الموازنة التي منعت عن الإقليم من 2014-2018 والتي تقدر بـ44 مليار دولار، فلم يحصل الإقليم على دولار واحد من بغداد خلال تلك الفترة، وبعد 2018 تم تخفيض تلك الحصة إلى أقل من 12 مليار، وهذه الأخرى أيضا لم يدفع منها إلا 5 بالمئة، وقطعت كليا منذ بداية العام 2022، ولم يسلم منها حتى اليوم أكثر من 200 مليون دولار أمريكي".التأثيرات الخارجيةوحول قدرة حكومة السوداني على حل مثل تلك الإشكاليات والتعقيدات، يقول الباحث في الشأن الكردي: "إذا امتلكت هذه الحكومة حرية التصرف بدون تأثيرات إقليمية سواء من إيران أو غيرها أو تأثير بعض المليشيات، أعتقد في هذه الحالة تستطيع الحكومة تحقيق بدايات ناجحة لحل هذه الإشكاليات، أما خارج هذا الحل في اعتقادي أن البلاد سوف تذهب إلى الفوضى، لأن هناك أيضا تحدي كبير يواجه نجاح تلك الحكومة وهو تحدي التيار الصدري، الذي لن يبقى صامتا وإن كان قد صمت عند الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة".ولفت محمود إلى أن التوقعات تشير إلى أن أي تلكؤ من جانب الحكومة سيواجه بمعارضة شعبية على الأرض، ومصداقية حكومة السوداني سيحسمها مدى جديتها في حل الإشكاليات الدستورية بروح وطنية خالصة مع إقليم كردستان، دونما استخدام أساليب التحايل التي استخدمتها الحكومات السابقة.واعتبر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشاكل العالقة.جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد كتلة بدر النيابية الذي قدم التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه ومباشرة مهام عمله.وعبر الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.وأضاف الرئيس العراقي أن "تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة على طريق حل المشكلات العالقة والشروع في تلبية متطلبات المواطنين".وأكد رشيد على أهمية وحدة الصف ومساهمة الجميع في الجهود المبذولة لتجاوز الأزمات القائمة.

https://sputnikarabic.ae/20220704/وزارة-النفط-العراقية-تعلن-توقف-شركات-أجنبية-عن-القيام-بمشروعات-جديدة-بإقليم-كردستان-1064649825.html

https://sputnikarabic.ae/20220218/نائب-كردي-سابق-يدعو-لربط-رواتب-الموظفين-مع-بغداد-1058793993.html

https://sputnikarabic.ae/20210206/العراق-متى-تنتهي-الخلافات-حول-حصة-كردستان-ويتم-التصويت-على-الموازنة-؟-1048032348.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك