https://sputnikarabic.ae/20221030/الدفاع-التركية-تؤكد-أن-موسكو-أبلغت-أنقرة-بتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-عقب-الهجوم-على-سيفاستوبول-1069642451.html
الدفاع التركية تؤكد أن موسكو أبلغت أنقرة بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عقب الهجوم على سيفاستوبول
الدفاع التركية تؤكد أن موسكو أبلغت أنقرة بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عقب الهجوم على سيفاستوبول
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن موسكو أبلغت أنقرة بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب على خلفية الهجمات على ميناء سيفاستوبول. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا لن تغادر خلال هذه الفترة"، على خلفية إعلان موسكو تعليق مشاركتها في الصفقة.كما أضافت الوزارة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجري اتصالات بنظرائه لاستئناف أنشطة تصدير الحبوب من أوكرانيا.يذكر أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن، أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش: "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة إلى أجل غير مسمى".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.
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الدفاع التركية تؤكد أن موسكو أبلغت أنقرة بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عقب الهجوم على سيفاستوبول
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن موسكو أبلغت أنقرة بتعليق مشاركتها في صفقة الحبوب على خلفية الهجمات على ميناء سيفاستوبول.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا لن تغادر خلال هذه الفترة"، على خلفية إعلان موسكو تعليق مشاركتها في الصفقة.
كما أضافت الوزارة أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يجري اتصالات بنظرائه لاستئناف أنشطة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
يذكر أن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن، أمس السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب"
.
وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش: "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة إلى أجل غير مسمى".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب
" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.