https://sputnikarabic.ae/20221030/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحيتين-مي-8-ومقاتلة-سو-25-أوكرانية-1069633864.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحيتين "مي-8" ومقاتلة "سو-25" أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحيتين "مي-8" ومقاتلة "سو-25" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال اليوم الماضي، مروحيتين من طراز "مي-8" ومقاتلة من طراز "سو-25"، بالإضافة لـ... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T12:31+0000

2022-10-30T12:31+0000

2022-10-30T12:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

القوات الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية: "دمرت وسائل الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في بلدة نيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية... وأسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز مي-8 بالقرب من قرية دودشاني في مقاطعة خيرسون، كما دمرت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومثاطعة خاركوف".وتابع كوناشينكوف: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، سجلت 3 دفعات من قصف المدفعية من جانب القوات الأوكرانية على مدينة إنرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية بإجمالي 10 قذائف، مستوى الإشعاع في المحطة لا يزال طبيعيًا".كما أعلن كوناشينكوف "تدمير قارب إنزال وإحباط تسلل مجموعة استطلاع وتخريب تابعة للقوات الأوكرانية إلى مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، خاصة بعد انضمام هذه المناطق إلى روسيا، عقب استفتاء صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا، وبعد المصادقة البرلمانية في روسيا وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، أصبحت هذه المناطق الأربع كيانات اتحادية روسية جديدة ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الكيانات الفدرالية الروسية، بما في ذلك الحماية كأرض روسية. كما أعلن الرئيس بوتين بعد ذلك، عن استعداد بلاده للحوار مع كييف لوضع حد للقتال في أوكرانيا، ولكن موضوع المناطق المنضمة إلى روسيا أصبح لا يخضع لأي حوار، وأن القوات الروسية ستواصل العمل لتحرير ما تبقى من أراضي هذه المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-130-مسلحا-وتدمير-عشرات-الآليات-الأوكرانية-1069600121.html

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روسيا, القوات الروسية