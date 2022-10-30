https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئيس-الصيني-يدعو-حكومة-كوريا-الجنوبية-لاتخاذ-الإجراء-المناسب-بعد-مقتل-4-من-مواطنيه-في-حادث-1069626597.html

الرئيس الصيني يدعو حكومة كوريا الجنوبية لاتخاذ الإجراء المناسب بعد مقتل 4 من مواطنيه في حادث التدافع

الرئيس الصيني يدعو حكومة كوريا الجنوبية لاتخاذ الإجراء المناسب بعد مقتل 4 من مواطنيه في حادث التدافع

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الأحد، لاتخاذ حكومته ‏إجراءات مناسبة، بعد مقتل عدد من مواطنيه في حادث التدافع الذي وقع... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T09:31+0000

2022-10-30T09:31+0000

2022-10-30T09:31+0000

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جاء ذلك في رسالة تعزية أرسلها شي إلى يون بشأن ضحايا الحادث.وأسفر حادث التدافع في كوريا الجنوبية عن مقتل ما لا يقل عن 153 شخصـا، من بينهم 4 صينيين، في حشد من الناس أثناء احتفالهم بعيد الهلع "الهالووين" في إتايوان، اليوم الأحد، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالته إلى رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن عميق تعازيه ومواساته نيابة عن الصين حكومة وشعبا.وفي إشارة إلى مقتل مواطنين صينيين في الحادث، أعرب شي عن أمله في أن تبذل حكومة كوريا الجنوبية قصارى جهدها للتعامل بشكل مناسب مع الأمور المتعلقة بالضحايا الصينيين والمصابين.وأصدرت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية بيانا، اليوم الأحد، لتذكير المواطنين الصينيين في سيئول بتعزيز الاحتياطات الأمنية، وقالت إنها تتواصل مع السلطات المحلية هناك، وتولي اهتماما وثيقا لأوضاع المواطنين الصينيين، كما تواصلت السفارة مع أسر الضحايا الصينيين للتعبير عن التعازي وتقديم المزيد من المساعدة.وأعلنت السلطات المحلية في كوريا الجنوبية إن ما لا يقل عن 153 شخصا قتلوا في حادث التدافع في إتايوان، بينما أصيب 82 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20221030/السفارة-الروسية-في-كوريا-الجنوبية-مقتل-3-مواطنين-روس-جراء-حادث-تدافع-في-العاصمة-سيئول-1069623285.html

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